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Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле
Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле - РИА Новости, 09.07.2021
Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле
Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил прерванный два месяца назад поиск мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T01:32
2021-07-09T01:32
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил прерванный два месяца назад поиск мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Поиск утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" был приостановлен в конце апреля, и экипаж закрыл люк в протекающий отсек.Согласно переговорам, накануне космонавт Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и обследовал различные места с помощью течеискателя. При этом, по его словам, никаких очевидных мест утечки прибор не обнаружил.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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россия, международная космическая станция (мкс), роскосмос
Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле
01:32 09.07.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© NASA / Roscosmos

Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха в российском модуле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил прерванный два месяца назад поиск мест утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Поиск утечки в промежуточной камере модуля "Звезда" был приостановлен в конце апреля, и экипаж закрыл люк в протекающий отсек.
Согласно переговорам, накануне космонавт Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и обследовал различные места с помощью течеискателя. При этом, по его словам, никаких очевидных мест утечки прибор не обнаружил.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
 
 
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