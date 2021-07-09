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В Ленинградской области двое детей пострадали от укусов собак
В Ленинградской области двое детей пострадали от укусов собак - РИА Новости, 09.07.2021
В Ленинградской области двое детей пострадали от укусов собак
Двое детей пострадали от укусов собак в поселке Большая Ижора и в деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области, организована доследственная... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:08
2021-07-09T17:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
ломоносовский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Двое детей пострадали от укусов собак в поселке Большая Ижора и в деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ."Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о том, что в поселке Большая Ижора и в деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области от укусов собак пострадали 11-летний мальчик и шестилетняя девочка", - сказано в сообщении.Отмечается, что пострадавшие получили медицинскую помощь, их отправили на амбулаторное лечение."После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка", - сказано в сообщении.
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россия
ленинградская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, ломоносовский район, происшествия
В Ленинградской области двое детей пострадали от укусов собак
17:08 09.07.2021
 
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© РИА Новости / Виктория Виатрис
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В Ленинградской области двое детей пострадали от укусов собак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Двое детей пострадали от укусов собак в поселке Большая Ижора и в деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о том, что в поселке Большая Ижора и в деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области от укусов собак пострадали 11-летний мальчик и шестилетняя девочка", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие получили медицинскую помощь, их отправили на амбулаторное лечение.
"После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка", - сказано в сообщении.
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