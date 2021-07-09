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Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО
Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО - РИА Новости, 10.07.2021
Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером для Альянса, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T23:29
2021-07-10T05:13
алексей резников
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украина
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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером для Альянса, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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алексей резников, верховная рада украины, нато, украина, в мире
Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО
23:29 09.07.2021 (обновлено: 05:13 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-премьер Украины Резников: страна вступит в НАТО, когда будет равным партнером для Альянса

Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером для Альянса, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Не имеет значения - завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО - мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
 
Алексей РезниковВерховная Рада УкраиныНАТОУкраинаВ мире
 
 
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