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Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО

Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО - РИА Новости, 10.07.2021

Вице-премьер Украины рассказал, когда страна вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером для Альянса, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-09T23:29

2021-07-09T23:29

2021-07-10T05:13

алексей резников

верховная рада украины

нато

украина

в мире

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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером для Альянса, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, верховная рада украины, нато, украина, в мире