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В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины
В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины - РИА Новости, 09.07.2021
В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины
Рядовые европейцы считают конфликт на юго-востоке Украины завершенным, а западные политики беспокоятся только о проблемах своих стран, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:17
2021-07-09T19:17
донбасс
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рядовые европейцы считают конфликт на юго-востоке Украины завершенным, а западные политики беспокоятся только о проблемах своих стран, заявил депутат Верховной рады Олег Дунда. В эфире "4 канала" парламентарий заявил, что конфликт в Донбассе нужно было решать "очень быстро" — в 2014-2015 годах, пока в мире следили за ним. По словам Дунды, он недавно встречался с делегацией из Франции и спросил, как рядовые граждане страны воспринимают конфликт в Донбассе. "А они говорят, что у нас нет этого на повестке дня, у нас француз &lt;…&gt; не знает об этом, они думают, что конфликт закончился, и этого не существует", — посетовал он. В свою очередь, правительства европейских стран ориентируются на запросы западного общества, даже осознавая масштаб проблем на Украине, заключил депутат.
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донбасс, верховная рада украины, украина, в мире
В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины
19:17 09.07.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Стрингер

Депутат Верховной рады Дунда пожаловался на безразличие Европы к украинским проблемам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рядовые европейцы считают конфликт на юго-востоке Украины завершенным, а западные политики беспокоятся только о проблемах своих стран, заявил депутат Верховной рады Олег Дунда.
В эфире "4 канала" парламентарий заявил, что конфликт в Донбассе нужно было решать "очень быстро" — в 2014-2015 годах, пока в мире следили за ним.
"На сегодняшний день в западном обществе этого не существует", — добавил он.
По словам Дунды, он недавно встречался с делегацией из Франции и спросил, как рядовые граждане страны воспринимают конфликт в Донбассе.
"А они говорят, что у нас нет этого на повестке дня, у нас француз <…> не знает об этом, они думают, что конфликт закончился, и этого не существует", — посетовал он.
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На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса
В свою очередь, правительства европейских стран ориентируются на запросы западного общества, даже осознавая масштаб проблем на Украине, заключил депутат.
 
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