https://ria.ru/20210709/ukraina-1740671517.html

В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины

В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины - РИА Новости, 09.07.2021

В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины

Рядовые европейцы считают конфликт на юго-востоке Украины завершенным, а западные политики беспокоятся только о проблемах своих стран, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T19:17

2021-07-09T19:17

2021-07-09T19:17

донбасс

верховная рада украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рядовые европейцы считают конфликт на юго-востоке Украины завершенным, а западные политики беспокоятся только о проблемах своих стран, заявил депутат Верховной рады Олег Дунда. В эфире "4 канала" парламентарий заявил, что конфликт в Донбассе нужно было решать "очень быстро" — в 2014-2015 годах, пока в мире следили за ним. По словам Дунды, он недавно встречался с делегацией из Франции и спросил, как рядовые граждане страны воспринимают конфликт в Донбассе. "А они говорят, что у нас нет этого на повестке дня, у нас француз <…> не знает об этом, они думают, что конфликт закончился, и этого не существует", — посетовал он. В свою очередь, правительства европейских стран ориентируются на запросы западного общества, даже осознавая масштаб проблем на Украине, заключил депутат.

https://ria.ru/20210706/plan-1740178696.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, верховная рада украины, украина, в мире