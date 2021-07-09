https://ria.ru/20210709/ukraina-1740609939.html
Более 60% украинцев негативно оценивают развитие ситуации в стране
Более 60% украинцев негативно оценивают развитие ситуации в стране - РИА Новости, 09.07.2021
Более 60% украинцев негативно оценивают развитие ситуации в стране
События на Украине развиваются в неверном направлении по мнению 62,4% граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Социс... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:11
2021-07-09T14:11
2021-07-09T14:11
украина
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. События на Украине развиваются в неверном направлении по мнению 62,4% граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis).В апреле Социс проводил похожий опрос. Тогда более 40% граждан Украины, оценивая общую ситуацию в стране, заявили, что терпеть нынешнее положение "уже просто невозможно".Теперь респондентам предложили ответить на вопрос: "Если говорить в целом, как вы считаете, события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?" Согласно диаграмме, опубликованной на сайте центра в пятницу, 62,4% опрошенных выбрали вариант "в неправильном направлении". Противоположного мнения придерживаются 26,4% респондентов. Остальные не определились с ответом либо отвечать отказались.Опрос проводился с 25 по 30 июня среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
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украина, в мире
Более 60% украинцев негативно оценивают развитие ситуации в стране
Более 60% жителей Украины, по опросу, считают, что события в их стране развиваются неправильно