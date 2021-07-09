https://ria.ru/20210709/ukraina-1740400260.html
"Армия не справится": для чего Киев создает "эскадроны смерти"
"Армия не справится": для чего Киев создает "эскадроны смерти" - РИА Новости, 09.07.2021
"Армия не справится": для чего Киев создает "эскадроны смерти"
Развитая агентурная сеть, диверсии в тылу противника, охрана стратегически важных объектов — судя по законопроекту об основах национального сопротивления,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:00
2021-07-09T08:00
2021-07-09T07:58
россия
вооруженный конфликт на востоке украины
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Развитая агентурная сеть, диверсии в тылу противника, охрана стратегически важных объектов — судя по законопроекту об основах национального сопротивления, внесенному Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной рады, население Украины готовят к большой войне. С кем именно — не уточняют, но из контекста можно сделать некоторые выводы. О последствиях принятия документа — в материале РИА Новости. Подготовка к "вторжению"Как рассчитывают в Киеве, новый закон урегулирует вопросы территориальной обороны, организации народного сопротивления и подготовки граждан к национальной борьбе "в случае нападения". Основная задача — привлечь украинцев "к защите суверенитета и целостности страны".Население планируют подключить к охране госграницы, коммуникаций и критически важной инфраструктуры, поддержанию порядка в населенных пунктах, безопасному функционированию органов власти, регулировке движения транспорта и пешеходов в зонах военных действий.Силы так называемой теробороны, кроме того, займутся обеспечением развертывания войск, смогут объявлять военное положение в регионе, если его введут на всей территории или в отдельных районах страны, а также борьбой с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями.Отряды национального сопротивления в случае войны будут организовывать очаги и ячейки движения, препятствовать войскам противника и участвовать в специальных операциях, в том числе — разведывательных и информационно-психологических. Предполагают, что действовать эти формирования будут "на возможной временно оккупированной территории".Управлять отрядами теробороны будет главнокомандующий ВСУ. А общее руководство национальным сопротивлением перейдет к верховному главнокомандующему — то есть к президенту Зеленскому. Европейский опытМестные власти при этом должны способствовать созданию добровольческих формирований. Желающие служить встанут на учет и пройдут специальную подготовку.Что касается оружия, то, как заявлено в документе, добровольцы его на руки не получат. Индивидуальное штатное вооружение сил территориальной обороны будет храниться в специально оборудованных помещениях в пунктах постоянной дислокации.Действующий военнослужащий ВСУ подполковник ССО Сергей М. поясняет, что при подготовке нового законопроекта многое взяли из опыта некоторых стран Западной Европы. Например, Швейцарии."Несколько раз в году будут проводить сборы, выезды, учения, — рассказывает он. — Люди спокойно живут дома, но за ними числится оружие, а в случае вторжения России их оперативно мобилизуют. В регионе, к примеру, сформируют бригаду теробороны — командование плюс небольшая группа офицеров ВСУ. А с началом войны в нее включат уже гражданских".Вот только не совсем ясно, подчеркивает он, что это такое — силы национального сопротивления, или же "рух опору", которые войдут в состав ССО как агентурная сеть для работы в тылу противника на оккупированной территории. Напомним, формировать "рух опору" начали еще несколько лет назад в рамках концепции, разработанной командованием Сил специальных операций Украины. Правда, официального статуса до настоящего времени движение не имело.Проблемы с мотивациейНадо сказать, на Украине и раньше создавали так называемые батальоны территориальной обороны. Еще в 2014-м правительство распорядилось сформировать около 30 таких подразделений — по одному в каждой области. Комплектовали их в основном добровольцами и мобилизованными гражданами. Батальоны относились к Вооруженным силам и находились в оперативном подчинении Министерства обороны.РИА Новости удалось пообщаться с бывшим военнослужащим ВСУ, сотрудником одного из украинских военкоматов Василием Петровским — раньше он занимался комплектацией добровольческих отрядов. По его мнению, Киев пытается идти по пути Эстонии с ее народным военизированным формированием "Кайтселийт".Так, в 2014-м в качестве вспомогательных войск формировали батальоны теробороны. Людей набирали через военкоматы, финансировали и обеспечивали за счет бюджетов городов и областей. Предполагали, что они будут охранять стратегические объекты в регионах.Но на практике, отмечает Петровский, тербаты использовали для набора людей в войска после провала украинской мобилизационной кампании в 2014-м. "ВСУ стало тяжело формировать на контрактной основе, — рассказывает он. — Ощущалась хроническая повсеместная нехватка личного состава. Людей призывали на краткосрочный контракт и таким образом затыкали дыры".Тербаты часто привлекали и к боевым действиям. Однако их военнослужащие, как правило, не отличались высокой боеспособностью и не горели желанием отдавать жизнь во имя интересов киевских властей. Хорошо известна история 5-го батальона теробороны "Прикарпатье". В боях под Иловайском в августе 2014-го, когда украинские войска попали в котел, подразделение с оружием и техникой самовольно сбежало с позиций.Теневая армияВпрочем, как считают некоторые эксперты, пункты нового законопроекта — лишь ширма. Вопросы внешней безопасности волнуют украинских политиков в последнюю очередь.Несмотря на воинственную риторику, в Киеве прекрасно понимают, что нападать на республику в обозримой перспективе никто не собирается. Другое дело — укрепление пошатнувшейся власти на местах, на что в конечном итоге и нацелен законопроект. Кроме того, уверен Леонков, Киев хочет узаконить и урегулировать существование так называемых добробатов, которые получат возможность легализовать свое присутствие во многих областях Украины с собственными штабами и управлениями.В "добробаты", по словам Петровского, попадало много "нежелательного элемента" — преступников и маргиналов: "Занимались мародерством и грабежами. Часть батальонов курировал глава МВД Арсен Аваков, часть — олигархи, которые их спонсировали и использовали в своих целях: для контрабанды, чтобы запугать кого-то или отжать какое-то имущество".Петровский не исключает, что авторы нового закона, прикрываясь благими намерениями, планируют создать более серьезную структуру подконтрольных отрядов теробороны для корыстных целей и использовать их в "серых" или "черных" схемах.Если Киев утратит влияние в каком-либо регионе, предполагает Петровский, такие отряды будут устранять местную власть, не согласную с политикой центра.
https://ria.ru/20210607/ucheniya-1735634095.html
https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734467332.html
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россия, вооруженный конфликт на востоке украины, вооруженные силы украины, украина
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Развитая агентурная сеть, диверсии в тылу противника, охрана стратегически важных объектов — судя по законопроекту об основах национального сопротивления, внесенному Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной рады, население Украины готовят к большой войне. С кем именно — не уточняют, но из контекста можно сделать некоторые выводы. О последствиях принятия документа — в материале РИА Новости.
Подготовка к "вторжению"
Как рассчитывают в Киеве, новый закон урегулирует вопросы территориальной обороны, организации народного сопротивления и подготовки граждан к национальной борьбе "в случае нападения". Основная задача — привлечь украинцев "к защите суверенитета и целостности страны".
Население планируют подключить к охране госграницы, коммуникаций и критически важной инфраструктуры, поддержанию порядка в населенных пунктах, безопасному функционированию органов власти, регулировке движения транспорта и пешеходов в зонах военных действий.
Силы так называемой теробороны, кроме того, займутся обеспечением развертывания войск, смогут объявлять военное положение в регионе, если его введут на всей территории или в отдельных районах страны, а также борьбой с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями.
Отряды национального сопротивления в случае войны будут организовывать очаги и ячейки движения, препятствовать войскам противника и участвовать в специальных операциях, в том числе — разведывательных и информационно-психологических. Предполагают, что действовать эти формирования будут "на возможной временно оккупированной территории".
Управлять отрядами теробороны будет главнокомандующий ВСУ. А общее руководство национальным сопротивлением перейдет к верховному главнокомандующему — то есть к президенту Зеленскому.
Европейский опыт
Местные власти при этом должны способствовать созданию добровольческих формирований. Желающие служить встанут на учет и пройдут специальную подготовку.
Что касается оружия, то, как заявлено в документе, добровольцы его на руки не получат. Индивидуальное штатное вооружение сил территориальной обороны будет храниться в специально оборудованных помещениях в пунктах постоянной дислокации.
Действующий военнослужащий ВСУ подполковник ССО Сергей М. поясняет, что при подготовке нового законопроекта многое взяли из опыта некоторых стран Западной Европы. Например, Швейцарии.
"Несколько раз в году будут проводить сборы, выезды, учения, — рассказывает он. — Люди спокойно живут дома, но за ними числится оружие, а в случае вторжения России их оперативно мобилизуют. В регионе, к примеру, сформируют бригаду теробороны — командование плюс небольшая группа офицеров ВСУ. А с началом войны в нее включат уже гражданских".
Вот только не совсем ясно, подчеркивает он, что это такое — силы национального сопротивления, или же "рух опору", которые войдут в состав ССО как агентурная сеть для работы в тылу противника на оккупированной территории.
"Личности будут строго засекречены, — добавляет Сергей М. — В основном все местные — возможно, даже какая-нибудь бабушка. В случае оккупации части Украины они начнут действовать — проводить разведывательно-диверсионные операции".
Напомним, формировать "рух опору" начали еще несколько лет назад в рамках концепции, разработанной командованием Сил специальных операций Украины. Правда, официального статуса до настоящего времени движение не имело.
Проблемы с мотивацией
Надо сказать, на Украине и раньше создавали так называемые батальоны территориальной обороны. Еще в 2014-м правительство распорядилось сформировать около 30 таких подразделений — по одному в каждой области. Комплектовали их в основном добровольцами и мобилизованными гражданами. Батальоны относились к Вооруженным силам и находились в оперативном подчинении Министерства обороны.
РИА Новости удалось пообщаться с бывшим военнослужащим ВСУ, сотрудником одного из украинских военкоматов Василием Петровским — раньше он занимался комплектацией добровольческих отрядов. По его мнению, Киев пытается идти по пути Эстонии с ее народным военизированным формированием "Кайтселийт".
"Их идеология тоже основана на противостоянии с Россией, людей пугают российским вторжением, — поясняет он. — Но все понимают: эстонская армия не даст отпор русской и, когда фронт рухнет, "Кайтселийт" будет вести партизанскую войну. После начала боевых действий в Донбассе украинские власти создали несколько типов подобных добровольческих подразделений".
Так, в 2014-м в качестве вспомогательных войск формировали батальоны теробороны. Людей набирали через военкоматы, финансировали и обеспечивали за счет бюджетов городов и областей. Предполагали, что они будут охранять стратегические объекты в регионах.
Но на практике, отмечает Петровский, тербаты использовали для набора людей в войска после провала украинской мобилизационной кампании в 2014-м. "ВСУ стало тяжело формировать на контрактной основе, — рассказывает он. — Ощущалась хроническая повсеместная нехватка личного состава. Людей призывали на краткосрочный контракт и таким образом затыкали дыры".
Тербаты часто привлекали и к боевым действиям. Однако их военнослужащие, как правило, не отличались высокой боеспособностью и не горели желанием отдавать жизнь во имя интересов киевских властей. Хорошо известна история 5-го батальона теробороны "Прикарпатье". В боях под Иловайском в августе 2014-го, когда украинские войска попали в котел, подразделение с оружием и техникой самовольно сбежало с позиций.
Теневая армия
Впрочем, как считают некоторые эксперты, пункты нового законопроекта — лишь ширма. Вопросы внешней безопасности волнуют украинских политиков в последнюю очередь.
Несмотря на воинственную риторику, в Киеве прекрасно понимают, что нападать на республику в обозримой перспективе никто не собирается. Другое дело — укрепление пошатнувшейся власти на местах, на что в конечном итоге и нацелен законопроект.
"Скорее всего, комплектовать формирования будут по жесткому национальному признаку, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — На Украине сейчас начался "рынок земли", понятно, что многие недовольны. А тут отряды территориальной обороны — пусть ищут и выявляют агентов Кремля, "титушек" и "сепаров".
Кроме того, уверен Леонков, Киев хочет узаконить и урегулировать существование так называемых добробатов, которые получат возможность легализовать свое присутствие во многих областях Украины с собственными штабами и управлениями.
В "добробаты", по словам Петровского, попадало много "нежелательного элемента" — преступников и маргиналов: "Занимались мародерством и грабежами. Часть батальонов курировал глава МВД Арсен Аваков, часть — олигархи, которые их спонсировали и использовали в своих целях: для контрабанды, чтобы запугать кого-то или отжать какое-то имущество".
Петровский не исключает, что авторы нового закона, прикрываясь благими намерениями, планируют создать более серьезную структуру подконтрольных отрядов теробороны для корыстных целей и использовать их в "серых" или "черных" схемах.
"В секретных частях закона обязательно будут документы прикрытия, чтобы человек мог без труда поменять личность, — говорит он. — Есть риск, что это приведет к формированию "эскадронов смерти". Они смогут работать против местной оппозиции, которую, конечно, называют пророссийской, устраивать нападения с летальным исходом, замаскированные под несчастные случаи".
Если Киев утратит влияние в каком-либо регионе, предполагает Петровский, такие отряды будут устранять местную власть, не согласную с политикой центра.