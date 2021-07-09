Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/udar-1740537151.html
Врач рассказал, как избежать теплового удара
Врач рассказал, как избежать теплового удара - РИА Новости, 09.07.2021
Врач рассказал, как избежать теплового удара
Избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда, в помещении лучше обеспечить температуру в 20–25 градусов, желательно меньше... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T05:36
2021-07-09T07:14
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570096835_0:636:2000:1761_1920x0_80_0_0_d969ed0be14ebba89f5d271880d27c2a.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда, в помещении лучше обеспечить температуру в 20–25 градусов, желательно меньше использовать плиту и духовку при готовке и почаще принимать освежающий душ, рассказала РИА Новости врач медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова."Летом люди традиционно проводят много времени на улице и именно на этот период приходится большинство отпусков. Однако в жаркую погоду возрастает и риск получения теплового удара — состояния, развивающегося в результате общего перегрева организма. Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду", - рассказала Исакова.В жару необходимо носить головные уборы, широкую свободную одежду светлых цветов, использовать солнцезащитные крем и очки. Максимально возможное время следует оставаться в помещении, где есть кондиционер, но стоит избегать резкого перепада температур, отмечает врач. "Старайтесь сохранять прохладу в помещении. Для этого нужно использовать термометр. Оптимальная температура — 20-25 градусов или не более 32 градусов, если отсутствует кондиционер. Желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром. Днем лучше закрывать окна и шторы, особенно с солнечной стороны", - рекомендует Исакова.По ее словам, при приготовлении пищи надо стараться меньше использовать духовку или плиту, так как это может способствовать повышению температуры в помещении. Кроме того, можно принимать освежающий душ, но стоит избегать резких перепадов температур - они особенно нежелательны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Если в условиях пандемии и масочного режима стало плохо из-за маски, необходимо отойти минимум на шесть шагов от окружающих и снять ее, чтобы облегчить дыхание.Симптомами теплового удара могут быть повышенная температура тела, одышка, головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение сознания, покраснение лица. Если человек получил тепловой удар, необходимо вызвать скорую помощь. Чтобы оказать первую помощь в такой ситуации, необходимо завести пострадавшего в прохладное помещение и уложить, слегка приподняв ноги, а также дать выпить воды и охладить кожу, протирая влажным полотенцем или побрызгав прохладной водой, добавила врач.
https://ria.ru/20210708/pogoda-1740516138.html
https://ria.ru/20210708/zhara-1740504403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570096835_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_6f0a11da99a81ee0c9445a262b7719f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество
Врач рассказал, как избежать теплового удара
05:36 09.07.2021 (обновлено: 07:14 09.07.2021)
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка в душе
Девушка в душе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF

Врач рассказал, что головной убор, легкая светлая одежда и душ помогут избежать теплового удара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда, в помещении лучше обеспечить температуру в 20–25 градусов, желательно меньше использовать плиту и духовку при готовке и почаще принимать освежающий душ, рассказала РИА Новости врач медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Суна Исакова.
"Летом люди традиционно проводят много времени на улице и именно на этот период приходится большинство отпусков. Однако в жаркую погоду возрастает и риск получения теплового удара — состояния, развивающегося в результате общего перегрева организма. Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду", - рассказала Исакова.
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 20:22
Синоптик заявил о редком "парниковом котле" в Москве
В жару необходимо носить головные уборы, широкую свободную одежду светлых цветов, использовать солнцезащитные крем и очки. Максимально возможное время следует оставаться в помещении, где есть кондиционер, но стоит избегать резкого перепада температур, отмечает врач. "Старайтесь сохранять прохладу в помещении. Для этого нужно использовать термометр. Оптимальная температура — 20-25 градусов или не более 32 градусов, если отсутствует кондиционер. Желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром. Днем лучше закрывать окна и шторы, особенно с солнечной стороны", - рекомендует Исакова.
По ее словам, при приготовлении пищи надо стараться меньше использовать духовку или плиту, так как это может способствовать повышению температуры в помещении. Кроме того, можно принимать освежающий душ, но стоит избегать резких перепадов температур - они особенно нежелательны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Если в условиях пандемии и масочного режима стало плохо из-за маски, необходимо отойти минимум на шесть шагов от окружающих и снять ее, чтобы облегчить дыхание.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 18:59
Ученые предупредили о наступлении "невозможной" жары
Симптомами теплового удара могут быть повышенная температура тела, одышка, головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение сознания, покраснение лица. Если человек получил тепловой удар, необходимо вызвать скорую помощь. Чтобы оказать первую помощь в такой ситуации, необходимо завести пострадавшего в прохладное помещение и уложить, слегка приподняв ноги, а также дать выпить воды и охладить кожу, протирая влажным полотенцем или побрызгав прохладной водой, добавила врач.
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области
16:34В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:33В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
Лента новостейМолния