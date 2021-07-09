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Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться
Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться - РИА Новости, 09.07.2021
Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться
Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, однако это... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:03
2021-07-09T15:04
sea breeze
военно-морские силы сша
монтре
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, однако это пребывание не будет нарушать положения конвенции Монтре, заявил представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман.Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран."Большинство кораблей, участвовавших в учениях Sea Breeze, также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze. Таким образом, корабли продолжат оставаться в Черном море в течение еще некоторого времени. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре", - сказал Бауман в ходе телефонного брифинга.Бауман подчеркнул, что маневры Sea Breeze прошли "удачно", и в Вашингтоне с нетерпением ждут проведения нового раунда этих учений в 2022 году.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/ucheniya-1740330732.html
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sea breeze, военно-морские силы сша, монтре, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире
Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться
15:03 09.07.2021 (обновлено: 15:04 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США "Росс" у причала в Одессе
Эсминец ВМС США Росс у причала в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Участвовавшие в Sea Breeze корабли пробудут в Черном море "некоторое время"

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, однако это пребывание не будет нарушать положения конвенции Монтре, заявил представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман.
Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
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"Большинство кораблей, участвовавших в учениях Sea Breeze, также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze. Таким образом, корабли продолжат оставаться в Черном море в течение еще некоторого времени. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре", - сказал Бауман в ходе телефонного брифинга.
Бауман подчеркнул, что маневры Sea Breeze прошли "удачно", и в Вашингтоне с нетерпением ждут проведения нового раунда этих учений в 2022 году.
Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
 
Sea BreezeВоенно-морские силы СШАМонтреВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
 
 
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