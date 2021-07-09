https://ria.ru/20210709/ucheniya-1740621697.html
Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться
Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться - РИА Новости, 09.07.2021
Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться
Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, однако это... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:03
2021-07-09T15:03
2021-07-09T15:04
sea breeze
военно-морские силы сша
монтре
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740008786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc80c0406eb057d1780036aca148ba4.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, однако это пребывание не будет нарушать положения конвенции Монтре, заявил представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман.Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран."Большинство кораблей, участвовавших в учениях Sea Breeze, также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze. Таким образом, корабли продолжат оставаться в Черном море в течение еще некоторого времени. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре", - сказал Бауман в ходе телефонного брифинга.Бауман подчеркнул, что маневры Sea Breeze прошли "удачно", и в Вашингтоне с нетерпением ждут проведения нового раунда этих учений в 2022 году.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/ucheniya-1740330732.html
монтре
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740008786_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_986d044015bcbb967d9b883d18599d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sea breeze, военно-морские силы сша, монтре, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире
Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться
15:03 09.07.2021 (обновлено: 15:04 09.07.2021)
Участвовавшие в Sea Breeze корабли пробудут в Черном море "некоторое время"