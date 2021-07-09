https://ria.ru/20210709/ucheniya-1740621697.html

Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться

Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться - РИА Новости, 09.07.2021

Участвовавшие в учениях Sea Breeze корабли решили задержаться

Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, однако это... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:03

2021-07-09T15:03

2021-07-09T15:04

sea breeze

военно-морские силы сша

монтре

вашингтон (город)

сша

безопасность

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, однако это пребывание не будет нарушать положения конвенции Монтре, заявил представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман.Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран."Большинство кораблей, участвовавших в учениях Sea Breeze, также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze. Таким образом, корабли продолжат оставаться в Черном море в течение еще некоторого времени. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре", - сказал Бауман в ходе телефонного брифинга.Бауман подчеркнул, что маневры Sea Breeze прошли "удачно", и в Вашингтоне с нетерпением ждут проведения нового раунда этих учений в 2022 году.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/ucheniya-1740330732.html

монтре

вашингтон (город)

сша

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sea breeze, военно-морские силы сша, монтре, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире