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В Крыму прошли учения с участием комплексов "Панцирь-С1"
В Крыму прошли учения с участием комплексов "Панцирь-С1" - РИА Новости, 09.07.2021
В Крыму прошли учения с участием комплексов "Панцирь-С1"
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Крыму провели учения по уничтожению беспилотников, "атаковавших" системы ПВО С-400, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:51
2021-07-09T09:51
черное море
панцирь-с1
с-400 «триумф»
нато
сша
украина
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Крыму провели учения по уничтожению беспилотников, "атаковавших" системы ПВО С-400, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.В это же время крупные маневры Украины и НАТО Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО."Расчёты ЗРПК "Панцирь-С1" из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа, дислоцирующегося на территории Крымского полуострова, провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели. По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты", - сказал Рулёв.В ходе учений расчёты обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на максимально возможном расстоянии от объектов прикрытия. Цели, их характеристики и пуски ракет были сымитированы электронным способом, то есть без реальных пусков.
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черное море, панцирь-с1, с-400 «триумф», нато, сша, украина, безопасность
В Крыму прошли учения с участием комплексов "Панцирь-С1"
09:51 09.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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В Крыму на фоне маневров Sea Breeze прошли учения с участием комплексов "Панцирь-С1"

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в Крыму провели учения по уничтожению беспилотников, "атаковавших" системы ПВО С-400, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
В это же время крупные маневры Украины и НАТО Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО.
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"Расчёты ЗРПК "Панцирь-С1" из состава зенитно-ракетного полка Южного военного округа, дислоцирующегося на территории Крымского полуострова, провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели. По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты", - сказал Рулёв.
В ходе учений расчёты обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на максимально возможном расстоянии от объектов прикрытия. Цели, их характеристики и пуски ракет были сымитированы электронным способом, то есть без реальных пусков.
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Черное мореПанцирь-С1С-400 «Триумф»НАТОСШАУкраинаБезопасность
 
 
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