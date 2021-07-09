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В Испании убийцу россиянки приговорили к 25 годам тюрьмы
В Испании убийцу россиянки приговорили к 25 годам тюрьмы - РИА Новости, 09.07.2021
В Испании убийцу россиянки приговорили к 25 годам тюрьмы
Провинциальный суд Мадрида приговорил к 25 годам и пяти месяцам заключения мужчину, убившего свою бывшую девушку Дарью, родившуюся в России, и расчленившего ее... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:21
2021-07-09T14:21
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МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Провинциальный суд Мадрида приговорил к 25 годам и пяти месяцам заключения мужчину, убившего свою бывшую девушку Дарью, родившуюся в России, и расчленившего ее тело, следует из судебного постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.Дарья, родившаяся в 1996 году, была удочерена испанцами в детстве.Об исчезновении дочери приемная мать сообщила полиции лишь в конце декабря 2018 года, к этому моменту Дарья не выходила на связь более года. Как установило следствие, девушка была убита в октябре 2017 года.В ходе расследования было установлено, что убийство было совершено ее бывшим молодым человеком Мануэлем Морено Агудо (1976 года рождения) в квартире, которую они снимали в городе Алькала-де-Энерес (автономное сообщество Мадрид).Причиной смерти, как следует из судебного постановления, стал удар ножом в спину, нож прошел через легкое и сердце. Перед нанесением удара мужчина укусил девушку в руку и избил.Чтобы скрыть преступление, Морено написал от имени Дарьи в социальных сетях, что она решила поменять жизнь и оставить работу, о ней не стоит беспокоиться. Также он связался через WhatsApp с некоторыми знакомыми девушки. После этого мужчина расчленил тело и положил в морозильную камеру, где оно и хранилось до обыска полицией.Помимо убийства и надругательства над телом Морено был приговорен за мошенничество – после убийства он купил на ее кредитку сигареты, а также пытался получить 90 евро от арендодателя, но безуспешно.Кроме того, осужденный должен выплатить моральную компенсацию отцу (110 тысяч евро) и двум сестрам девушки (по 10 тысяч евро).Судебное решение может быть обжаловано.
https://ria.ru/20210708/ubiystvo-1740438228.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/proisshestviya-1739840795.html
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мадрид (город), в мире
В Испании убийцу россиянки приговорили к 25 годам тюрьмы
14:21 09.07.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Провинциальный суд Мадрида приговорил убийцу россиянки к 25 годам тюрьмы

Читать ria.ru в
МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Провинциальный суд Мадрида приговорил к 25 годам и пяти месяцам заключения мужчину, убившего свою бывшую девушку Дарью, родившуюся в России, и расчленившего ее тело, следует из судебного постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Дарья, родившаяся в 1996 году, была удочерена испанцами в детстве.
Об исчезновении дочери приемная мать сообщила полиции лишь в конце декабря 2018 года, к этому моменту Дарья не выходила на связь более года. Как установило следствие, девушка была убита в октябре 2017 года.
В ходе расследования было установлено, что убийство было совершено ее бывшим молодым человеком Мануэлем Морено Агудо (1976 года рождения) в квартире, которую они снимали в городе Алькала-де-Энерес (автономное сообщество Мадрид).
Причиной смерти, как следует из судебного постановления, стал удар ножом в спину, нож прошел через легкое и сердце. Перед нанесением удара мужчина укусил девушку в руку и избил.
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Чтобы скрыть преступление, Морено написал от имени Дарьи в социальных сетях, что она решила поменять жизнь и оставить работу, о ней не стоит беспокоиться. Также он связался через WhatsApp с некоторыми знакомыми девушки. После этого мужчина расчленил тело и положил в морозильную камеру, где оно и хранилось до обыска полицией.
Помимо убийства и надругательства над телом Морено был приговорен за мошенничество – после убийства он купил на ее кредитку сигареты, а также пытался получить 90 евро от арендодателя, но безуспешно.
Кроме того, осужденный должен выплатить моральную компенсацию отцу (110 тысяч евро) и двум сестрам девушки (по 10 тысяч евро).
Судебное решение может быть обжаловано.
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