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В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач
В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач - РИА Новости, 09.07.2021
В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач
Молодая жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края, находящаяся в положении, убила своего 2-летнего ребенка из-за того, что он плакал, сообщает... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:43
2021-07-09T09:43
россия
верхнебуреинский район
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 9 июл — РИА Новости. Молодая жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края, находящаяся в положении, убила своего 2-летнего ребенка из-за того, что он плакал, сообщает региональное СУСК РФ.Как выяснило следствие, 20-летняя девушка 1 июля убила двухлетнего сына. С ее слов на допросе, она потеряла самообладание из-за того, что ребенок плакал, пыталась его успокоить и убивать не хотела. После проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила от сочетанной тупой травмы головы, грудной клетки, живота."Я совершила преступление. Когда он заплакал очень сильно, я хотела, чтобы он просто успокоился, взяла ребенка, швырнула с кроватки на пол и начала добивать его. Я просто не контролировала свои эмоции. Он плакал, я еще добивала, пока не осознала в конечном итоге, что он мертв", - рассказала девушка на допросе, видео которого появилось в соцсетях.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, молодая женщина проживает в селе Новый Ургал и находится на последних сроках беременности. В момент совершения преступления была трезва, ее муж был на работе. После избиения ребенка мать пыталась его реанимировать под холодным душем, а когда поняла, что он не дышит, позвонила супругу и все рассказала."Возбуждено уголовное дело по пунктам "в, д" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время дело передано для расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел, устанавливаются обстоятельств произошедшего. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает управление.Ей грозит до 25 лет лишения свободы.Отмечается, что ребенок воспитывался в полной семье, которая на учете в органах профилактики не состояла. В отношении должностных лиц органов опеки и попечительства проводится проверка на наличие в их действиях (бездействии) признаков халатности.
https://ria.ru/20210705/ubiystvo-1739882100.html
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россия, верхнебуреинский район, хабаровский край, происшествия
В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач
09:43 09.07.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : СК РФ

В Хабаровском крае беременная женщина убила двухлетнего ребенка из-за плача

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 9 июл — РИА Новости. Молодая жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края, находящаяся в положении, убила своего 2-летнего ребенка из-за того, что он плакал, сообщает региональное СУСК РФ.
Как выяснило следствие, 20-летняя девушка 1 июля убила двухлетнего сына. С ее слов на допросе, она потеряла самообладание из-за того, что ребенок плакал, пыталась его успокоить и убивать не хотела. После проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила от сочетанной тупой травмы головы, грудной клетки, живота.
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"Я совершила преступление. Когда он заплакал очень сильно, я хотела, чтобы он просто успокоился, взяла ребенка, швырнула с кроватки на пол и начала добивать его. Я просто не контролировала свои эмоции. Он плакал, я еще добивала, пока не осознала в конечном итоге, что он мертв", - рассказала девушка на допросе, видео которого появилось в соцсетях.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, молодая женщина проживает в селе Новый Ургал и находится на последних сроках беременности. В момент совершения преступления была трезва, ее муж был на работе. После избиения ребенка мать пыталась его реанимировать под холодным душем, а когда поняла, что он не дышит, позвонила супругу и все рассказала.
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"Возбуждено уголовное дело по пунктам "в, д" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время дело передано для расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел, устанавливаются обстоятельств произошедшего. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает управление.
Ей грозит до 25 лет лишения свободы.
Отмечается, что ребенок воспитывался в полной семье, которая на учете в органах профилактики не состояла. В отношении должностных лиц органов опеки и попечительства проводится проверка на наличие в их действиях (бездействии) признаков халатности.
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РоссияВерхнебуреинский районХабаровский крайПроисшествия
 
 
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