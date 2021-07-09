https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html

В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач

В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач - РИА Новости, 09.07.2021

В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач

Молодая жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края, находящаяся в положении, убила своего 2-летнего ребенка из-за того, что он плакал, сообщает... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:43

2021-07-09T09:43

2021-07-09T09:43

россия

верхнебуреинский район

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 9 июл — РИА Новости. Молодая жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края, находящаяся в положении, убила своего 2-летнего ребенка из-за того, что он плакал, сообщает региональное СУСК РФ.Как выяснило следствие, 20-летняя девушка 1 июля убила двухлетнего сына. С ее слов на допросе, она потеряла самообладание из-за того, что ребенок плакал, пыталась его успокоить и убивать не хотела. После проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила от сочетанной тупой травмы головы, грудной клетки, живота."Я совершила преступление. Когда он заплакал очень сильно, я хотела, чтобы он просто успокоился, взяла ребенка, швырнула с кроватки на пол и начала добивать его. Я просто не контролировала свои эмоции. Он плакал, я еще добивала, пока не осознала в конечном итоге, что он мертв", - рассказала девушка на допросе, видео которого появилось в соцсетях.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, молодая женщина проживает в селе Новый Ургал и находится на последних сроках беременности. В момент совершения преступления была трезва, ее муж был на работе. После избиения ребенка мать пыталась его реанимировать под холодным душем, а когда поняла, что он не дышит, позвонила супругу и все рассказала."Возбуждено уголовное дело по пунктам "в, д" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время дело передано для расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел, устанавливаются обстоятельств произошедшего. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает управление.Ей грозит до 25 лет лишения свободы.Отмечается, что ребенок воспитывался в полной семье, которая на учете в органах профилактики не состояла. В отношении должностных лиц органов опеки и попечительства проводится проверка на наличие в их действиях (бездействии) признаков халатности.

https://ria.ru/20210705/ubiystvo-1739882100.html

https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html

https://ria.ru/20210707/prigovor-1740226068.html

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верхнебуреинский район

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россия, верхнебуреинский район, хабаровский край, происшествия