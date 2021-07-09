https://ria.ru/20210709/tu-160-1740619720.html

Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений

Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений - РИА Новости, 09.07.2021

Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений

Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:54

2021-07-09T14:54

2021-07-09T15:47

северный ледовитый океан

чукотка

карское море

ту-160

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.Плановые летно-тактические учения с участием экипажей бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и самолета-заправщика Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша."Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.Маршрут перелета проходил над Северным Ледовитым океаном, а также над Восточно-Сибирским и Карским морями, в пределах российских границ.Ранее два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета составила чуть больше 8 часов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kitay-1740143053.html

https://ria.ru/20200207/1564405966.html

северный ледовитый океан

чукотка

карское море

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2021

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Ракетоносцы Ту-160 провели дозаправку в воздухе, возвращаясь с учений. Кадры Минобороны РФ Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров. 2021-07-09T14:54 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный ледовитый океан, чукотка, карское море, ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность