https://ria.ru/20210709/tu-160-1740619720.html
Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений
Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений - РИА Новости, 09.07.2021
Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений
Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:54
2021-07-09T14:54
2021-07-09T15:47
северный ледовитый океан
чукотка
карское море
ту-160
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.Плановые летно-тактические учения с участием экипажей бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и самолета-заправщика Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша."Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.Маршрут перелета проходил над Северным Ледовитым океаном, а также над Восточно-Сибирским и Карским морями, в пределах российских границ.Ранее два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета составила чуть больше 8 часов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kitay-1740143053.html
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северный ледовитый океан
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Ракетоносцы Ту-160 провели дозаправку в воздухе, возвращаясь с учений. Кадры Минобороны РФ
Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров.
2021-07-09T14:54
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северный ледовитый океан, чукотка, карское море, ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений
14:54 09.07.2021 (обновлено: 15:47 09.07.2021)
Минобороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений