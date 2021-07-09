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Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений
Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений - РИА Новости, 09.07.2021
Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений
Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:54
2021-07-09T15:47
северный ледовитый океан
чукотка
карское море
ту-160
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.Плановые летно-тактические учения с участием экипажей бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и самолета-заправщика Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша."Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.Маршрут перелета проходил над Северным Ледовитым океаном, а также над Восточно-Сибирским и Карским морями, в пределах российских границ.Ранее два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета составила чуть больше 8 часов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kitay-1740143053.html
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Ракетоносцы Ту-160 провели дозаправку в воздухе, возвращаясь с учений. Кадры Минобороны РФ
Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров.
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северный ледовитый океан, чукотка, карское море, ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Два ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений
14:54 09.07.2021 (обновлено: 15:47 09.07.2021)
 

Минобороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с Чукотки после учений

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 вернулись с учений на базу в Саратовскую область, совершив перелет с Чукотки на расстояние более 8 тысяч километров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
Плановые летно-тактические учения с участием экипажей бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и самолета-заправщика Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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"Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.
Маршрут перелета проходил над Северным Ледовитым океаном, а также над Восточно-Сибирским и Карским морями, в пределах российских границ.
Ранее два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета составила чуть больше 8 часов.
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Северный Ледовитый океанЧукоткаКарское мореТу-160Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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