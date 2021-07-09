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Культура
https://ria.ru/20210709/theaddams-1740397503.html
Семейка Аддамс отправляется в отпуск по США в сиквеле мультфильма
Семейка Аддамс отправляется в отпуск по США в сиквеле мультфильма - РИА Новости, 09.07.2021
Семейка Аддамс отправляется в отпуск по США в сиквеле мультфильма
На YouTube-канале кинокомпании MGM опубликовали первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур", который станет продолжением анимационной ленты 2019... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T07:13
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании MGM опубликовали первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур", который станет продолжением анимационной ленты 2019 года. Гомес и Мортиша понимают, что их дети Уэнздей и Пагсли взрослеют и отдаляются от них. Тогда главе семейства приходит в голову идея — поехать всем вместе туда, где раньше не бывал ни один Аддамс. Странная семейка забивает старый кэмпер чемоданами и отправляется в путешествие по главным достопримечательностям США. Сиквел сняли Грег Тирнан и Конрад Вернон, которые создали первую часть, а главных героев снова озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Бетт Мидлер и Снуп Догг. Премьера мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" в российских кинотеатрах запланирована на 7 октября. Первый мультфильм имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов он заработал 203 миллиона.
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бетт мидлер, шарлиз терон, сша, кино и сериалы, новости культуры

Семейка Аддамс отправляется в отпуск по США в сиквеле мультфильма

07:13 09.07.2021
 
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании MGM опубликовали первый трейлер мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур", который станет продолжением анимационной ленты 2019 года.
Гомес и Мортиша понимают, что их дети Уэнздей и Пагсли взрослеют и отдаляются от них. Тогда главе семейства приходит в голову идея — поехать всем вместе туда, где раньше не бывал ни один Аддамс. Странная семейка забивает старый кэмпер чемоданами и отправляется в путешествие по главным достопримечательностям США.
Сиквел сняли Грег Тирнан и Конрад Вернон, которые создали первую часть, а главных героев снова озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Бетт Мидлер и Снуп Догг.
Премьера мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" в российских кинотеатрах запланирована на 7 октября.
Первый мультфильм имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов он заработал 203 миллиона.
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КультураБетт МидлерШарлиз ТеронСШАКино и сериалыНовости культуры
 
 
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