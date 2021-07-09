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Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом
Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.07.2021
Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом
Кабул призывает внешних партнеров, в том числе Китай, Индию и Россию, помогать технически силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T23:11
2021-07-09T23:33
россия
афганистан
китай
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кабул призывает внешних партнеров, в том числе Китай, Индию и Россию, помогать технически силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом, заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб."Мы призываем внешних партнеров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом", - сказал Мохиб."Мы приветствуем техническую поддержку от всех внешних партнеров, естественно, из Китая, Индии и России", - отметил он в эфире "Россия 24".При этом Мохиб добавил, что любая внешняя помощь не должна приводить ко вмешательству во внутренние дела страны."Нам не нужно заменять одну сверхдержаву другой, мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества со всеми в регионе и за его пределами", - сказал он.
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россия, афганистан, китай, в мире
Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом
23:11 09.07.2021 (обновлено: 23:33 09.07.2021)
 
© REUTERS / Afghan Presidential PalaceПрезидент Афганистана Ашраф Гани во время визита на авиабазу Баграм
Президент Афганистана Ашраф Гани во время визита на авиабазу Баграм - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Afghan Presidential Palace

Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Кабул призывает внешних партнеров, в том числе Китай, Индию и Россию, помогать технически силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом, заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.
"Мы призываем внешних партнеров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом", - сказал Мохиб.
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"Мы приветствуем техническую поддержку от всех внешних партнеров, естественно, из Китая, Индии и России", - отметил он в эфире "Россия 24".
При этом Мохиб добавил, что любая внешняя помощь не должна приводить ко вмешательству во внутренние дела страны.
"Нам не нужно заменять одну сверхдержаву другой, мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества со всеми в регионе и за его пределами", - сказал он.
 
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