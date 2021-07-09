https://ria.ru/20210709/taliby-1740587595.html

Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник

Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник

Члены движения "Талибан"* вошли в Кандагар, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:41

2021-07-09T12:41

2021-07-09T12:57

афганистан

талибан

кандагар

в мире

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Члены движения "Талибан"* вошли в Кандагар, сообщил источник РИА Новости.По информации собеседника агентства, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно.В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.При этом губернатор Кандагара заявил, что ситуация в городе под контролем, боевики отступают.Ранее представители движения заявили, что взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.*запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740557102.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740580150.html

афганистан

кандагар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, талибан, кандагар, в мире