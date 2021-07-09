Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/taliby-1740587595.html
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник
Члены движения "Талибан"* вошли в Кандагар, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:41
2021-07-09T12:57
афганистан
талибан
кандагар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101801/73/1018017396_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_ce18b75d4cf81989e90701ec929a3af2.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Члены движения "Талибан"* вошли в Кандагар, сообщил источник РИА Новости.По информации собеседника агентства, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно.В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.При этом губернатор Кандагара заявил, что ситуация в городе под контролем, боевики отступают.Ранее представители движения заявили, что взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.*запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740557102.html
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740580150.html
афганистан
кандагар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/101801/73/1018017396_525:0:2661:1602_1920x0_80_0_0_b0b15ce9372600161d95f44d43ec772e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, талибан, кандагар, в мире
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник
12:41 09.07.2021 (обновлено: 12:57 09.07.2021)
 
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, FileЧлены движения Талибан
Члены движения Талибан - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Ishtiaq Mahsud, File

Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Члены движения "Талибан"* вошли в Кандагар, сообщил источник РИА Новости.
По информации собеседника агентства, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно.
Глава делегации политического офиса движения Талибан* Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
11:01
Талибы призвали отменить все санкции против движения
В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
При этом губернатор Кандагара заявил, что ситуация в городе под контролем, боевики отступают.
Ранее представители движения заявили, что взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.
Военнослужащие афганских сил безопасности на блокпосту в районе Гузара в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
10:15
Талибы заявили, что не стремятся к узурпации власти в Афганистане
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.
Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.
*запрещенная в России террористическая организация
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
12:14
"Талибан"* настаивает на обмене пленными с Кабулом
 
АфганистанТалибанКандагарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:33В Калининграде в результате стрельбы в пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
Лента новостейМолния