https://ria.ru/20210709/taliby-1740587595.html
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник
Члены движения "Талибан"* вошли в Кандагар, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:41
2021-07-09T12:41
2021-07-09T12:57
афганистан
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Члены движения "Талибан"* вошли в Кандагар, сообщил источник РИА Новости.По информации собеседника агентства, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно.В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.При этом губернатор Кандагара заявил, что ситуация в городе под контролем, боевики отступают.Ранее представители движения заявили, что взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве. Они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.*запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740565312.html
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740557102.html
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афганистан, талибан, кандагар, в мире
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник
12:41 09.07.2021 (обновлено: 12:57 09.07.2021)
Талибы вошли в Кандагар, сообщил источник
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Члены движения "Талибан"* вошли в Кандагар, сообщил источник РИА Новости.
По информации собеседника агентства, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно.
В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
При этом губернатор Кандагара
заявил, что ситуация в городе под контролем, боевики отступают.
Ранее представители движения заявили, что взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.
В Афганистане
идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров
назвал признанием провала миссии Вашингтона
в республике.
Сейчас делегация политического офиса движения находится в Москве
. Они встретились со спецпредставителем президента России
по Афганистану Замиром Кабуловым
и пообещали, что не побеспокоят соседние государства и не допустят присутствие в стране ИГ*. Также они обозначили свои цели и заявили, что готовы начать отношения с Соединенными Штатами с чистого листа.
*запрещенная в России террористическая организация