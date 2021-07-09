https://ria.ru/20210709/tailand-1740601987.html

В Таиланде введут комендантский час и ограничат передвижение по стране

В Таиланде введут комендантский час и ограничат передвижение по стране - РИА Новости, 09.07.2021

В Таиланде введут комендантский час и ограничат передвижение по стране

Власти Таиланда снова вводят для десяти "темно-красных" критических зон распространения COVID-19, включая Бангкок и граничащие с ним провинции, новый пакет... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:36

2021-07-09T13:36

2021-07-09T13:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

бангкок

таиланд

в мире

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БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости. Власти Таиланда снова вводят для десяти "темно-красных" критических зон распространения COVID-19, включая Бангкок и граничащие с ним провинции, новый пакет жестких ограничений, включающих комендантский час, закрытие торговых центров и максимальный перевод сотрудников государственной службы и частного сектора на удаленную работу.Об этом заявила в пятницу на брифинге для СМИ в Доме правительства в Бангкоке Апхисамай Сирангсан, заместитель пресс-секретаря правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Ограничения вводятся в связи с резким увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией в последнее время. Ежедневное количество случаев заболевания приближается к цифре 10 тысяч", - сказала она.Пакет мер, которые вводятся на 14 суток, начиная с 12 июля, включает введение комендантского часа с 21.00 до 04.00 (17.00 – 00.00 мск), закрытие всех торговых центров и магазинов, не торгующих продуктами питания и предметами первой необходимости, сокращение часов работы общественного транспорта, запрет на поездки между провинциями, продолжение работы всех учебных заведений в режиме онлайн, а также рекомендацию государственным учреждениям и частным предприятиям максимально перевести сотрудников на удаленную работу, сообщила Сирангсан.

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740591300.html

бангкок

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бангкок, таиланд, в мире