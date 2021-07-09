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Захарова: российская база может помочь Таджикистану в контроле границы
Захарова: российская база может помочь Таджикистану в контроле границы - РИА Новости, 09.07.2021
Захарова: российская база может помочь Таджикистану в контроле границы
Российская военная база в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы содействовать республике в контроле ситуации на границе с Афганистаном, заявила... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:35
2021-07-09T10:35
россия
мария захарова
сергей лавров
туркмения
афганистан
таджикистан
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы содействовать республике в контроле ситуации на границе с Афганистаном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Двести первая российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе", - сказала Захарова на брифинге.Ранее в пятницу она сообщила, что в настоящее время талибы контролируют около двух третей границы с Таджикистаном. Перед этим сообщалось, что талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html
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россия, мария захарова, сергей лавров, туркмения, афганистан, таджикистан, в мире
Захарова: российская база может помочь Таджикистану в контроле границы
10:35 09.07.2021
 
© Sputnik / Искандар Аминов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных учений 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана
Военнослужащие во время совместных учений 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Искандар Аминов
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Захарова заявила, что российская база может содействовать Таджикистану в контроле афганской границы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы содействовать республике в контроле ситуации на границе с Афганистаном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двести первая российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе", - сказала Захарова на брифинге.
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Ранее в пятницу она сообщила, что в настоящее время талибы контролируют около двух третей границы с Таджикистаном. Перед этим сообщалось, что талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
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РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровТуркменияАфганистанТаджикистанВ мире
 
 
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