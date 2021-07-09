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Суд приговорил блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ
Суд приговорил блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ - РИА Новости, 09.07.2021
Суд приговорил блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ
Мировой судья Пресненского района Москвы приговорил блогера Андрея Бурима (Mellstroy) к исправительным работам за избиение девушки во время онлайн-трансляции. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:43
2021-07-09T15:50
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мировой судья Пресненского района Москвы приговорил блогера Андрея Бурима (Mellstroy) к исправительным работам за избиение девушки во время онлайн-трансляции."Суд назначил 23-летнему Буриму шесть месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно", — сообщила столичная прокуратура. Именно такое наказание ведомство запрашивало для блогера.Как уточнили в Пресненском суде, с Бурима также взыскали 22 тысячи рублей за оплату лечения девушке и 50 тысяч рублей — в счет возмещения морального вреда.Представитель потерпевшей требовал для блогера двух лет лишения свободы — максимума по статье "Побои" УК России, по которой его признали виновным.В ходе процесса Бурим подтвердил факт избиения. При этом, по его мнению, он заслуживает административного наказания, так как хулиганских побуждений у него не было.Приговор пока не вступил в силу. Адвокат потерпевшей стороны Антон Жаров сообщил журналистам, что будет обжаловать его в апелляционной инстанции.В октябре 2020 года Mellstroy во время прямого эфира ударил свою 21-летнюю знакомую лицом об стол, она обратилась в полицию. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. В прокуратуре отметили, что в момент инцидента в апартаментах в "Москва-сити" присутствовало не менее десяти гостей, а стрим смотрело "неопределенное количество подписчиков".
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россия, происшествия, москва
Суд приговорил блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ
14:43 09.07.2021 (обновлено: 15:50 09.07.2021)
 
© Фото : @Андрей Бурим/ВКонтактеБлогер Андрей Бурим (Mellstroy)
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : @Андрей Бурим/ВКонтакте

Суд назначил полгода исправительных работ блогеру Mellstroy Андрею Буриму за избиение девушки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мировой судья Пресненского района Москвы приговорил блогера Андрея Бурима (Mellstroy) к исправительным работам за избиение девушки во время онлайн-трансляции.
"Суд назначил 23-летнему Буриму шесть месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно", — сообщила столичная прокуратура. Именно такое наказание ведомство запрашивало для блогера.
Как уточнили в Пресненском суде, с Бурима также взыскали 22 тысячи рублей за оплату лечения девушке и 50 тысяч рублей — в счет возмещения морального вреда.
Представитель потерпевшей требовал для блогера двух лет лишения свободы — максимума по статье "Побои" УК России, по которой его признали виновным.
В ходе процесса Бурим подтвердил факт избиения. При этом, по его мнению, он заслуживает административного наказания, так как хулиганских побуждений у него не было.
Приговор пока не вступил в силу. Адвокат потерпевшей стороны Антон Жаров сообщил журналистам, что будет обжаловать его в апелляционной инстанции.
В октябре 2020 года Mellstroy во время прямого эфира ударил свою 21-летнюю знакомую лицом об стол, она обратилась в полицию. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. В прокуратуре отметили, что в момент инцидента в апартаментах в "Москва-сити" присутствовало не менее десяти гостей, а стрим смотрело "неопределенное количество подписчиков".
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