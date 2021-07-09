https://ria.ru/20210709/sud-1740570278.html

Дело бывшего схиигумена Сергия рассмотрит Измайловский суд Москвы

Дело бывшего схиигумена Сергия рассмотрит Измайловский суд Москвы - РИА Новости, 09.07.2021

Дело бывшего схиигумена Сергия рассмотрит Измайловский суд Москвы

Верховный суд России определил Измайловский суд Москвы местом рассмотрения дела бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:26

2021-07-09T11:26

2021-07-09T11:39

религия

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд России определил Измайловский суд Москвы местом рассмотрения дела бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, передает корреспондент РИА Новости."Рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство об изменении территориальной подсудности дела в отношении Романова Николая... суд постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры, направить уголовное дело в Измайловский районный суд Москвы", - огласил решение судья.Выступая в суде, прокурор обосновала просьбу о рассмотрении дела в Москве, а не на Урале, тем, что "популярность подсудимого, его умение убеждать, наличие большого количества его сторонников в Свердловской области и в соседних регионах" могло вызвать массовые акции протеста и дестабилизировать ситуацию в этих регионах."Ваша честь, у меня есть знакомые и среди работников ФСБ, я лично встречался и с представителями руководства СК, прокуратуры, Верховного суда. Меня тогда по этой логике на Луне судить, что ли, надо? Впрочем, я считаю, что меня можно судить на территории любого региона. Так что я приму любое ваше решение", - парировал Романов.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html

https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

россия

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религия, среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, москва, происшествия