Дело бывшего схиигумена Сергия рассмотрит Измайловский суд Москвы
11:26 09.07.2021 (обновлено: 11:39 09.07.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Местом рассмотрения дела бывшего схиигумена Сергия станет московский Измайловский суд
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд России определил Измайловский суд Москвы местом рассмотрения дела бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, передает корреспондент РИА Новости.
"Рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство об изменении территориальной подсудности дела в отношении Романова Николая... суд постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры, направить уголовное дело в Измайловский районный суд Москвы", - огласил решение судья.
Выступая в суде, прокурор обосновала просьбу о рассмотрении дела в Москве, а не на Урале, тем, что "популярность подсудимого, его умение убеждать, наличие большого количества его сторонников в Свердловской области и в соседних регионах" могло вызвать массовые акции протеста и дестабилизировать ситуацию в этих регионах.
"Ваша честь, у меня есть знакомые и среди работников ФСБ, я лично встречался и с представителями руководства СК, прокуратуры, Верховного суда. Меня тогда по этой логике на Луне судить, что ли, надо? Впрочем, я считаю, что меня можно судить на территории любого региона. Так что я приму любое ваше решение", - парировал Романов.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
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Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.