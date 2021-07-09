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В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека - РИА Новости, 09.07.2021
В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
Конфликт в водно-моторном клубе в Калининграде перерос в стрельбу, в результате которой троим мужчинам пришлось обратиться за медицинской помощью, сообщили... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:33
2021-07-09T16:33
2021-07-09T16:36
умвд по калининградской области
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Конфликт в водно-моторном клубе в Калининграде перерос в стрельбу, в результате которой троим мужчинам пришлось обратиться за медицинской помощью, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области."Сегодня в одном из водно-моторных клубов в Московском районе Калининграда произошёл конфликт между гражданином и тремя членами клуба. В ходе завязавшейся потасовки мужчина применил находившийся при нем травматический пистолет. Трое пострадавших обратились за медицинской помощью, им назначено амбулаторное лечение", - сказали в полиции.Сотрудники патрульно-постовой службы задержали участника конфликта и доставили его в дежурную часть.Как сообщили в УМВД, сейчас на месте происшествия работает следственная-оперативная группа ОМВД России по Московскому району, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210706/ekaterinburg-1740174631.html
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умвд по калининградской области, калининград, происшествия
В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
16:33 09.07.2021 (обновлено: 16:36 09.07.2021)
В Калининграде в результате стрельбы в водно-моторном клубе пострадали три человека