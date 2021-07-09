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В США приговорили экс-замглавы "Военторга" Тейфа к пяти годам тюрьмы
В США приговорили экс-замглавы "Военторга" Тейфа к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 09.07.2021
В США приговорили экс-замглавы "Военторга" Тейфа к пяти годам тюрьмы
Экс-замглавы "Военторга" Леонид Тейф приговорен судом в США в пятницу к 5 годам тюрьмы по делу об отмывании миллионов долларов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:01
2021-07-09T19:01
2021-07-09T19:53
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-замглавы "Военторга" Леонид Тейф приговорен судом в США в пятницу к 5 годам тюрьмы по делу об отмывании миллионов долларов, сообщили РИА Новости в суде.Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путем откатов при распределении российских госконтрактов, а также в попытке организации заказного убийства, незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве."Он был приговорен к 60 месяцам тюрьмы", - сказала представитель суда.Она сказала, что не располагает информацией о том, какой приговор суд вынес жене Тейфа Татьяне.По условиям признания вины Тейф и его жена согласились на конфискацию имущества в объеме в 5,9 миллиона долларов.Тейф признал себя виновным по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Его жена Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний властям США.Как сообщало министерство юстиции США, Тейфу грозило до 20 лет. В деле есть закрытые документы, в том числе и те, которые касаются запроса прокуратуры относительно приговора, что может свидетельствовать о сотрудничестве обвиняемого со следствием."Он был приговорен к 60 месяцам тюрьмы", - сказала представитель суда.Она сказала, что не располагает информацией о том, какой приговор суд вынес жене Тейфа Татьяне.Тейф признал себя виновным по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Его жена Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний властям США.Как сообщало министерство юстиции США, Тейфу грозило до 20 лет. В деле есть закрытые документы, в том числе и те, которые касаются запроса прокуратуры относительно приговора, что может свидетельствовать о сотрудничестве обвиняемого со следствием.Экс-замглавы "Военторга" Леонид Тейф будет депортирован в РФ после отбытия срока в США, говорится в документах суда.Судья Луиз Фланаган подписала ордер, согласованный с защитой и обвинением, согласно которому, Тейф по отбытии наказания будет депортирован в Россию. Он подписал документ, что не возражает против депортации.
https://ria.ru/20210709/teyf-1740242504.html
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россия, военторг, министерство юстиции сша, в мире, сша
В США приговорили экс-замглавы "Военторга" Тейфа к пяти годам тюрьмы
19:01 09.07.2021 (обновлено: 19:53 09.07.2021)
В США экс-замглаве "Военторга" Леониду Тейфу дали пять лет тюрьмы по делу об отмывании денег
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Экс-замглавы "Военторга
" Леонид Тейф приговорен судом в США
в пятницу к 5 годам тюрьмы по делу об отмывании миллионов долларов, сообщили РИА Новости в суде.
Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путем откатов при распределении российских госконтрактов, а также в попытке организации заказного убийства, незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве.
"Он был приговорен к 60 месяцам тюрьмы", - сказала представитель суда.
Она сказала, что не располагает информацией о том, какой приговор суд вынес жене Тейфа Татьяне.
По условиям признания вины Тейф и его жена согласились на конфискацию имущества в объеме в 5,9 миллиона долларов.
Тейф признал себя виновным по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Его жена Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний властям США.
Как сообщало министерство юстиции США
, Тейфу грозило до 20 лет. В деле есть закрытые документы, в том числе и те, которые касаются запроса прокуратуры относительно приговора, что может свидетельствовать о сотрудничестве обвиняемого со следствием.
"Он был приговорен к 60 месяцам тюрьмы", - сказала представитель суда.
Она сказала, что не располагает информацией о том, какой приговор суд вынес жене Тейфа Татьяне.
Тейф признал себя виновным по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Его жена Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний властям США.
Как сообщало министерство юстиции США, Тейфу грозило до 20 лет. В деле есть закрытые документы, в том числе и те, которые касаются запроса прокуратуры относительно приговора, что может свидетельствовать о сотрудничестве обвиняемого со следствием.
Экс-замглавы "Военторга" Леонид Тейф будет депортирован в РФ после отбытия срока в США, говорится в документах суда.
Судья Луиз Фланаган подписала ордер, согласованный с защитой и обвинением, согласно которому, Тейф по отбытии наказания будет депортирован в Россию
. Он подписал документ, что не возражает против депортации.