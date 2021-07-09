Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/spisok-1740632893.html
США внесли в черный список три российские компании
США внесли в черный список три российские компании - РИА Новости, 09.07.2021
США внесли в черный список три российские компании
Минторг США внесли в черный список свыше 30 предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:08
2021-07-09T16:52
минторг сша
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593784971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32e1f2a6d1e4f3a232ffbafd0a2383cb.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минторг США внесли в черный список свыше 30 предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре.Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял такое решение в отношении: ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент", а также связанных с ними трех человек.Причиной стали "попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".В прошлом году ведомство внесло в аналогичный перечень российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова.Кроме того, в черный список добавили несколько компаний из Китая, а также других стран.Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев после госпереворота в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также воссоединения России с Крымом. Помимо этого, Кремль обвиняют во вмешательстве в выборы в США и кибератаках.Российские власти неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными. Они также заявляли, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html
https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738525915.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593784971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_513a9647881de391f90c9570c627de1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минторг сша, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сша, в мире
США внесли в черный список три российские компании
16:08 09.07.2021 (обновлено: 16:52 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк

США внесли в черный список свыше 30 предприятий, включая три российские компании

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минторг США внесли в черный список свыше 30 предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре.
Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял такое решение в отношении: ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент", а также связанных с ними трех человек.
Причиной стали "попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".
В прошлом году ведомство внесло в аналогичный перечень российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова.
Кроме того, в черный список добавили несколько компаний из Китая, а также других стран.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:50
История американо-российских и российско-американских санкций
Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев после госпереворота в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также воссоединения России с Крымом. Помимо этого, Кремль обвиняют во вмешательстве в выборы в США и кибератаках.
Российские власти неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными. Они также заявляли, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 03:51
В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России
 
Минторг СШАЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Лента новостейМолния