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США внесли в черный список три российские компании
США внесли в черный список три российские компании - РИА Новости, 09.07.2021
США внесли в черный список три российские компании
Минторг США внесли в черный список свыше 30 предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:08
2021-07-09T16:08
2021-07-09T16:52
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минторг США внесли в черный список свыше 30 предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре.Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял такое решение в отношении: ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент", а также связанных с ними трех человек.Причиной стали "попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".В прошлом году ведомство внесло в аналогичный перечень российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова.Кроме того, в черный список добавили несколько компаний из Китая, а также других стран.Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев после госпереворота в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также воссоединения России с Крымом. Помимо этого, Кремль обвиняют во вмешательстве в выборы в США и кибератаках.Российские власти неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными. Они также заявляли, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.
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минторг сша, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сша, в мире
США внесли в черный список три российские компании
16:08 09.07.2021 (обновлено: 16:52 09.07.2021)
США внесли в черный список свыше 30 предприятий, включая три российские компании
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минторг США
внесли в черный список свыше 30 предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из России
, говорится в уведомлении в Федеральном реестре.
Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял такое решение в отношении: ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент", а также связанных с ними трех человек.
Причиной стали "попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".
В прошлом году ведомство внесло в аналогичный перечень российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова.
Кроме того, в черный список добавили несколько компаний из Китая, а также других стран.
Отношения Москвы
и Вашингтона ухудшились на фоне ситуации в Донбассе
, где Киев
после госпереворота в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, а также воссоединения России с Крымом. Помимо этого, Кремль обвиняют во вмешательстве в выборы в США и кибератаках.
Российские власти неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными. Они также заявляли, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.