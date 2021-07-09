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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210709/son-1740500226.html
Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья - РИА Новости, 09.07.2021
Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
Пообещавший прожить до 110-113 лет Далай-лама XIV рассказал, сколько часов сна в сутки и что еще ему нужно для здоровья. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:00
2021-07-09T06:00
религия и мировоззрение
здоровый образ жизни (зож)
религия
гималаи
химачал-прадеш
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
тибет
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Пообещавший прожить до 110-113 лет Далай-лама XIV рассказал, сколько часов сна в сутки и что еще ему нужно для здоровья.Ранее Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, заявил, что благодаря дружескому отношению и пожеланиям многих людей, намерен прожить до 110-113 лет."Нужно понимать: если наш ум возмущен, обеспокоен различными эмоциями, то это влияет и на наше физическое состояние. Например, повышается кровяное давление, мы не можем спокойно спать и так далее. Спокойный ум – ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко 9 часов. Такой сон имеет большое значение", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".Всемирно известный буддийский духовный лидер вспомнил, как один политик рассказал ему, что спит только 4-5 часов в день и желал бы больше. "Даже для политиков и предпринимателей достаточный, крепкий и спокойный сон необходим – он оказывает положительное влияние на состояние ума и функционирование всех элементов тела", - уверен Далай-лама.Сам он ежедневно после крепкого 9-часового сна несколько часов посвящает медитации. "Неважно, какие проблемы я вижу, мой ум остается в покое", - добавил Далай-лама. По его словам, столь необходимый для ментального и физического здоровья "покой ума" достигается, прежде всего, при помощи развития каруны (сострадания) и соблюдения не менее важного принципа ахимсы (ненасилия). А сострадание, в свою очередь, можно развить при помощи медитации.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html
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гималаи
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здоровый образ жизни (зож), религия, гималаи, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет

Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья

06:00 09.07.2021
 
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Пообещавший прожить до 110-113 лет Далай-лама XIV рассказал, сколько часов сна в сутки и что еще ему нужно для здоровья.
Ранее Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, заявил, что благодаря дружескому отношению и пожеланиям многих людей, намерен прожить до 110-113 лет.
"Нужно понимать: если наш ум возмущен, обеспокоен различными эмоциями, то это влияет и на наше физическое состояние. Например, повышается кровяное давление, мы не можем спокойно спать и так далее. Спокойный ум – ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко 9 часов. Такой сон имеет большое значение", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".
Всемирно известный буддийский духовный лидер вспомнил, как один политик рассказал ему, что спит только 4-5 часов в день и желал бы больше. "Даже для политиков и предпринимателей достаточный, крепкий и спокойный сон необходим – он оказывает положительное влияние на состояние ума и функционирование всех элементов тела", - уверен Далай-лама.
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Сам он ежедневно после крепкого 9-часового сна несколько часов посвящает медитации. "Неважно, какие проблемы я вижу, мой ум остается в покое", - добавил Далай-лама. По его словам, столь необходимый для ментального и физического здоровья "покой ума" достигается, прежде всего, при помощи развития каруны (сострадания) и соблюдения не менее важного принципа ахимсы (ненасилия). А сострадание, в свою очередь, можно развить при помощи медитации.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.
Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
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Религия и мировоззрениеЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)РелигияГималаиХимачал-ПрадешДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Тибет
 
 
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