https://ria.ru/20210709/son-1740500226.html

Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья

Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья - РИА Новости, 09.07.2021

Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья

Пообещавший прожить до 110-113 лет Далай-лама XIV рассказал, сколько часов сна в сутки и что еще ему нужно для здоровья. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T06:00

2021-07-09T06:00

2021-07-09T06:00

религия и мировоззрение

здоровый образ жизни (зож)

религия

гималаи

химачал-прадеш

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

тибет

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Пообещавший прожить до 110-113 лет Далай-лама XIV рассказал, сколько часов сна в сутки и что еще ему нужно для здоровья.Ранее Далай-лама, которому 6 июля исполнилось 86 лет, заявил, что благодаря дружескому отношению и пожеланиям многих людей, намерен прожить до 110-113 лет."Нужно понимать: если наш ум возмущен, обеспокоен различными эмоциями, то это влияет и на наше физическое состояние. Например, повышается кровяное давление, мы не можем спокойно спать и так далее. Спокойный ум – ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко 9 часов. Такой сон имеет большое значение", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".Всемирно известный буддийский духовный лидер вспомнил, как один политик рассказал ему, что спит только 4-5 часов в день и желал бы больше. "Даже для политиков и предпринимателей достаточный, крепкий и спокойный сон необходим – он оказывает положительное влияние на состояние ума и функционирование всех элементов тела", - уверен Далай-лама.Сам он ежедневно после крепкого 9-часового сна несколько часов посвящает медитации. "Неважно, какие проблемы я вижу, мой ум остается в покое", - добавил Далай-лама. По его словам, столь необходимый для ментального и физического здоровья "покой ума" достигается, прежде всего, при помощи развития каруны (сострадания) и соблюдения не менее важного принципа ахимсы (ненасилия). А сострадание, в свою очередь, можно развить при помощи медитации.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.

https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html

https://ria.ru/20210707/dolgoletie-1740335453.html

гималаи

химачал-прадеш

тибет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), религия, гималаи, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет