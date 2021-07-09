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https://ria.ru/20210709/smertonost-1740669673.html
Голикова рассказала о показателях смертности в мае и июне
Голикова рассказала о показателях смертности в мае и июне - РИА Новости, 09.07.2021
Голикова рассказала о показателях смертности в мае и июне
По данным Росстата, смертность в мае снизилась на 3,6 процента по сравнению с апрелем этого года и на 6,1 процента в сравнении с маем прошлого года, сообщила... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:05
2021-07-09T20:06
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
татьяна голикова
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общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. По данным Росстата, смертность в мае снизилась на 3,6 процента по сравнению с апрелем этого года и на 6,1 процента в сравнении с маем прошлого года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9 процента", — добавила она.На этой неделе Голикова заявила, что масочный режим сохраняется на всей территории России. При этом она призвала регионы вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. По ее словам, на прошлой неделе в стране зафиксировали 162,4 новых случая COVID-19.За все время в России зарегистрировали 5 733 218 случая коронавирусной инфекции. Вылечились 5 165 087 пациентов, не удалось спасти 141 501.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Голикова рассказала о показателях смертности в мае и июне
19:05 09.07.2021 (обновлено: 20:06 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Вице-премьер Голикова рассказала о росте смертности в июне из-за штамма коронавируса "дельта"

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. По данным Росстата, смертность в мае снизилась на 3,6 процента по сравнению с апрелем этого года и на 6,1 процента в сравнении с маем прошлого года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9 процента", — добавила она.
На этой неделе Голикова заявила, что масочный режим сохраняется на всей территории России. При этом она призвала регионы вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. По ее словам, на прошлой неделе в стране зафиксировали 162,4 новых случая COVID-19.
За все время в России зарегистрировали 5 733 218 случая коронавирусной инфекции. Вылечились 5 165 087 пациентов, не удалось спасти 141 501.
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