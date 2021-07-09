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В ДНР умерла военкор Катя Катина
В ДНР умерла военкор Катя Катина - РИА Новости, 09.07.2021
В ДНР умерла военкор Катя Катина
Военкор из самопровозглашенной Донецкой народной республики Катя Катина скончалась на 36-м году жизни, сообщила заместитель председателя общественной палаты ДНР РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:28
2021-07-09T16:02
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Военкор из самопровозглашенной Донецкой народной республики Катя Катина скончалась на 36-м году жизни, сообщила заместитель председателя общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова."Сегодня утром скончалась Катя Катина, она же - "Рыжая с камерой", Катюша. Талантливый военкор, модель и писатель. У меня ступор… ей было всего 35. Открытый, добрый человек. Светлая память", — написала он в Telegram-канале.Соболезнования родным и близким выразил глава ДНР Денис Пушилин. "Совсем недавно Катя Катина подарила мне свою книгу — дневники военкора. И вот сегодня ее не стало… Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской весны в Донбассе. Нам очень будет ее не хватать — энергичной, пытливой, храброй — рыжей девчонки с камерой. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!" — написал Пушилин в Telegram-канале.Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка назвал ее смерть — большой потерей."Катя с первых дней войны поддерживала идеалы Донецкой народной республики и боролась за них до самого конца, всегда находилась на передовой военного и информационного фронта, там, где была действительно нужна. В любое время она была готова прийти на помощь людям и беззаветно отдавала призванию всю себя", — написал он в Telegram-канале.Катя Катина — военкор агентства News Front, с 2014 года освещала события в Донбассе. В начале 2021 года выпустила свою книгу "Рыжая с камерой". Знакомые журналистки сообщили РИА Новости, что в понедельник ее госпитализировали в тяжелом состоянии после инсульта, она находилась в коме.
https://ria.ru/20210617/rekviem-1737402123.html
https://ria.ru/20210701/onlayn-golosovanie-1739253975.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
В ДНР умерла военкор Катя Катина
13:28 09.07.2021 (обновлено: 16:02 09.07.2021)
 
© Фото : страница Кати Катиной в соцсетиКатя Катина
Катя Катина - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : страница Кати Катиной в соцсети

Военкор из ДНР Катя Катина умерла на 36-м году жизни от последствий инсульта

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Военкор из самопровозглашенной Донецкой народной республики Катя Катина скончалась на 36-м году жизни, сообщила заместитель председателя общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.
"Сегодня утром скончалась Катя Катина, она же - "Рыжая с камерой", Катюша. Талантливый военкор, модель и писатель. У меня ступор… ей было всего 35. Открытый, добрый человек. Светлая память", — написала он в Telegram-канале.
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Соболезнования родным и близким выразил глава ДНР Денис Пушилин.
"Совсем недавно Катя Катина подарила мне свою книгу — дневники военкора. И вот сегодня ее не стало… Катя навсегда останется ярким символом бесстрашия журналистов Русской весны в Донбассе. Нам очень будет ее не хватать — энергичной, пытливой, храброй — рыжей девчонки с камерой. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная светлая память Кате!" — написал Пушилин в Telegram-канале.
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка назвал ее смерть — большой потерей.
"Катя с первых дней войны поддерживала идеалы Донецкой народной республики и боролась за них до самого конца, всегда находилась на передовой военного и информационного фронта, там, где была действительно нужна. В любое время она была готова прийти на помощь людям и беззаветно отдавала призванию всю себя", — написал он в Telegram-канале.
Катя Катина — военкор агентства News Front, с 2014 года освещала события в Донбассе. В начале 2021 года выпустила свою книгу "Рыжая с камерой". Знакомые журналистки сообщили РИА Новости, что в понедельник ее госпитализировали в тяжелом состоянии после инсульта, она находилась в коме.
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