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СК проверяет информацию о гибели двух человек в канализации в Самаре

СК проверяет информацию о гибели двух человек в канализации в Самаре - РИА Новости, 09.07.2021

СК проверяет информацию о гибели двух человек в канализации в Самаре

Следователи проводят проверку после появления информации о том, что в канализации в Самаре погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:49

2021-07-09T17:49

2021-07-09T17:49

самара

происшествия

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САМАРА, 9 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации о том, что в канализации в Самаре погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее в паблике "Подслушано Самара" в социальной сети "ВКонтакте" был опубликован пост о том, что на территории ЖК "Альбатрос" погибли два человека, которые оказались в канализации и не смогли выбраться."По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

самара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, происшествия