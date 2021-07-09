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СК проверяет информацию о гибели двух человек в канализации в Самаре
СК проверяет информацию о гибели двух человек в канализации в Самаре - РИА Новости, 09.07.2021
СК проверяет информацию о гибели двух человек в канализации в Самаре
Следователи проводят проверку после появления информации о том, что в канализации в Самаре погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:49
2021-07-09T17:49
2021-07-09T17:49
самара
происшествия
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САМАРА, 9 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации о том, что в канализации в Самаре погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее в паблике "Подслушано Самара" в социальной сети "ВКонтакте" был опубликован пост о том, что на территории ЖК "Альбатрос" погибли два человека, которые оказались в канализации и не смогли выбраться."По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
самара
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самара, происшествия
СК проверяет информацию о гибели двух человек в канализации в Самаре
СК проверяет информацию о гибели двух человек в канализации в Самаре