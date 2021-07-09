В Белом доме заявили, что резолюция по Сирии превзошла их ожидания
22:48 09.07.2021 (обновлено: 22:51 09.07.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
В Белом доме заявили, что резолюция по Сирии превзошла их ожидания
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в Сирии на шесть месяцев является намного лучшим результатом, чем приходилось ожидать, заявил в пятницу высокопоставленный представитель американской администрации.
"Продление сроком на шесть месяцев - это намного лучше, чем то, чего мы ожидали в последние месяцы", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией.
По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.