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В Белом доме заявили, что резолюция по Сирии превзошла их ожидания
В Белом доме заявили, что резолюция по Сирии превзошла их ожидания - РИА Новости, 09.07.2021
В Белом доме заявили, что резолюция по Сирии превзошла их ожидания
Соединенные Штаты считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в Сирии на шесть месяцев является намного лучшим результатом, чем приходилось... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T22:48
2021-07-09T22:51
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в Сирии на шесть месяцев является намного лучшим результатом, чем приходилось ожидать, заявил в пятницу высокопоставленный представитель американской администрации.В пятницу СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию на 6 месяцев через КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью дополнительного продления еще на полгода. Этот проект резолюции стал первым в соавторстве РФ и США."Продление сроком на шесть месяцев - это намного лучше, чем то, чего мы ожидали в последние месяцы", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией.По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
https://ria.ru/20210709/siriya-1740685128.html
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россия, совет безопасности оон, ирак, оон, иордания, в мире
В Белом доме заявили, что резолюция по Сирии превзошла их ожидания
22:48 09.07.2021 (обновлено: 22:51 09.07.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

В Белом доме заявили, что резолюция по Сирии превзошла их ожидания

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что продление трансграничного гуманитарного доступа в Сирии на шесть месяцев является намного лучшим результатом, чем приходилось ожидать, заявил в пятницу высокопоставленный представитель американской администрации.
В пятницу СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию на 6 месяцев через КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью дополнительного продления еще на полгода. Этот проект резолюции стал первым в соавторстве РФ и США.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 21:30
Путин и Байден обсудили Сирию с акцентом на гуманитарные аспекты
"Продление сроком на шесть месяцев - это намного лучше, чем то, чего мы ожидали в последние месяцы", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией.
По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
Вчера, 19:18
Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии
 
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