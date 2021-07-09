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Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии
Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии - РИА Новости, 09.07.2021
Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии
Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:18
2021-07-09T19:18
2021-07-09T20:05
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ООН, 9 июл - РИА Новости. Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.В пятницу СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию на шесть месяцев через КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью дополнительного продления еще на полгода.Отвечая на вопрос о том, получила ли Москва какое-либо обещание от США об облегчении американских санкций против Сирии, Небензя сказал: "Мы говорим об этом, да".Отвечая на дополнительный вопрос о том, открыты ли США к этому, постпред заявил: "Давайте посмотрим".
https://ria.ru/20210709/nebenzya-1740665425.html
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совет безопасности оон, оон, в мире, россия, василий небензя, сирия, сша
Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии
19:18 09.07.2021 (обновлено: 20:05 09.07.2021)
Небензя заявил, что Россия ведет переговоры с США о смягчении санкций против Сирии