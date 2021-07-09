https://ria.ru/20210709/siriya-1740671899.html

Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии

Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии - РИА Новости, 09.07.2021

Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии

Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T19:18

2021-07-09T19:18

2021-07-09T20:05

совет безопасности оон

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ООН, 9 июл - РИА Новости. Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.В пятницу СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию на шесть месяцев через КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью дополнительного продления еще на полгода.Отвечая на вопрос о том, получила ли Москва какое-либо обещание от США об облегчении американских санкций против Сирии, Небензя сказал: "Мы говорим об этом, да".Отвечая на дополнительный вопрос о том, открыты ли США к этому, постпред заявил: "Давайте посмотрим".

https://ria.ru/20210709/nebenzya-1740665425.html

россия

сирия

сша

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