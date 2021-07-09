Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/siriya-1740671899.html
Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии
Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии - РИА Новости, 09.07.2021
Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии
Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:18
2021-07-09T20:05
совет безопасности оон
оон
в мире
россия
василий небензя
сирия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg
ООН, 9 июл - РИА Новости. Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.В пятницу СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию на шесть месяцев через КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью дополнительного продления еще на полгода.Отвечая на вопрос о том, получила ли Москва какое-либо обещание от США об облегчении американских санкций против Сирии, Небензя сказал: "Мы говорим об этом, да".Отвечая на дополнительный вопрос о том, открыты ли США к этому, постпред заявил: "Давайте посмотрим".
https://ria.ru/20210709/nebenzya-1740665425.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет безопасности оон, оон, в мире, россия, василий небензя, сирия, сша
Небензя рассказал о переговорах с США по смягчению санкций против Сирии
19:18 09.07.2021 (обновлено: 20:05 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк

Небензя заявил, что Россия ведет переговоры с США о смягчении санкций против Сирии

Читать ria.ru в
ООН, 9 июл - РИА Новости. Россия ведет с США разговор о смягчении американских санкций против Сирии, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В пятницу СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию на шесть месяцев через КПП "Баб-эль-Хава" с возможностью дополнительного продления еще на полгода.
Отвечая на вопрос о том, получила ли Москва какое-либо обещание от США об облегчении американских санкций против Сирии, Небензя сказал: "Мы говорим об этом, да".
Отвечая на дополнительный вопрос о том, открыты ли США к этому, постпред заявил: "Давайте посмотрим".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Вчера, 18:39
Небензя рассказал о поворотном моменте в работе СБ ООН
 
Совет Безопасности ООНООНВ миреРоссияВасилий НебензяСирияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Лента новостейМолния