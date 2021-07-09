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Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей

Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей - РИА Новости, 09.07.2021

Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей

Организаторам концерта лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1" может грозить штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:32

2021-07-09T08:32

2021-07-09T08:32

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цао

ночные снайперы

диана арбенина

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Организаторам концерта лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1" может грозить штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский."ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1". На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись" - рассказал Поплавский.Он напомнил, что за выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20200602/1572306471.html

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