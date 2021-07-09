Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/saratov-1740559663.html
В саратовском Минздраве объяснили слова о сексе после вакцинации
В саратовском Минздраве объяснили слова о сексе после вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
В саратовском Минздраве объяснили слова о сексе после вакцинации
Тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:33
2021-07-09T10:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739086109_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_7a3f2e870d64508c1bd6be6d135afb9c.jpg
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Саратовской области.Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие"."В течение трех дней после любой медицинской манипуляции, в том числе прививки, в том числе от коронавируса, не рекомендуются тяжелые физические нагрузки", - сказали в пресс-службе минздрава, отвечая на просьбу уточнить рекомендуемые сроки воздержания от секса после прививки от коронавируса.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.
https://ria.ru/20210316/alkogol-1601475545.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739086109_824:0:3555:2048_1920x0_80_0_0_154215ae3591b3b1b86ef76e4c0aeed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, саратовская область
В саратовском Минздраве объяснили слова о сексе после вакцинации
10:33 09.07.2021 (обновлено: 10:40 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

В саратовском минздраве объяснили слова о нежелательности секса после вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Саратовской области.
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие".
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 14:19Распространение коронавируса
Гинцбург дал совет по употреблению алкоголя после прививки от COVID-19
"В течение трех дней после любой медицинской манипуляции, в том числе прививки, в том числе от коронавируса, не рекомендуются тяжелые физические нагрузки", - сказали в пресс-службе минздрава, отвечая на просьбу уточнить рекомендуемые сроки воздержания от секса после прививки от коронавируса.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33В Калининграде в результате стрельбы в пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
Лента новостейМолния