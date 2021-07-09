https://ria.ru/20210709/saratov-1740559663.html

В саратовском Минздраве объяснили слова о сексе после вакцинации

В саратовском Минздраве объяснили слова о сексе после вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

В саратовском Минздраве объяснили слова о сексе после вакцинации

Тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:33

2021-07-09T10:33

2021-07-09T10:40

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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава Саратовской области.Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие"."В течение трех дней после любой медицинской манипуляции, в том числе прививки, в том числе от коронавируса, не рекомендуются тяжелые физические нагрузки", - сказали в пресс-службе минздрава, отвечая на просьбу уточнить рекомендуемые сроки воздержания от секса после прививки от коронавируса.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.

https://ria.ru/20210316/alkogol-1601475545.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, саратовская область