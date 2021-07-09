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В Кисловодске закрыли санаторий за нарушение антиковидных мер
В Кисловодске закрыли санаторий за нарушение антиковидных мер - РИА Новости, 09.07.2021
В Кисловодске закрыли санаторий за нарушение антиковидных мер
Санаторий в Кисловодске закрыли на 45 дней за несоблюдение мер по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает управление ФССП России по Ставропольскому... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:28
2021-07-09T20:28
2021-07-09T20:34
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ПЯТИГОРСК, 9 июл - РИА Новости. Санаторий в Кисловодске закрыли на 45 дней за несоблюдение мер по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает управление ФССП России по Ставропольскому краю."Судебные приставы Кисловодского городского отделения УФССП России по Ставропольскому краю по решению суда приостановили деятельность санатория на 45 суток за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ходе проверки специалисты выявили ряд нарушений. Так, работники не были обеспечены масками, не проводилась обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами и термометрия сотрудников перед началом работы, отсутствовали бактерицидные рециркуляторы воздуха, сказано в релизе.Уточняется, что санаторий был признан виновным в совершении правонарушения по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". "В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы выехали по адресу нахождения здравницы и опечатали помещения. Нарушителю вручено предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210707/turisty-1740267774.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/kuban-1740582698.html
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В Кисловодске закрыли санаторий за нарушение антиковидных мер
20:28 09.07.2021 (обновлено: 20:34 09.07.2021)
Санаторий в Кисловодске закрыли на 45 дней за нарушение антиковидных мер