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Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы
Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы - РИА Новости, 09.07.2021
Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы
Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:28
2021-07-09T12:28
2021-07-09T13:04
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно, судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы", — сказал собеседник агентства."По данному факту в ГУ ФССП России по городу Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по Москве на соответствующий запрос.
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Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы
12:28 09.07.2021 (обновлено: 13:04 09.07.2021)
Судебный пристав покончил жизнь самоубийством в Хорошевском суде Москвы