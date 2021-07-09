https://ria.ru/20210709/samoubiystvo-1740583413.html

Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы

Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы - РИА Новости, 09.07.2021

Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы

Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:28

2021-07-09T12:28

2021-07-09T13:04

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно, судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы", — сказал собеседник агентства."По данному факту в ГУ ФССП России по городу Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по Москве на соответствующий запрос.

https://ria.ru/20210620/proisshestvie-1737773741.html

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2021

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россия, москва, происшествия