Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/samoubiystvo-1740583413.html
Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы
Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы - РИА Новости, 09.07.2021
Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы
Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:28
2021-07-09T13:04
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40678/80/406788056_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_39d51d5067040e36cf5d4d596719dcd5.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно, судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы", — сказал собеседник агентства."По данному факту в ГУ ФССП России по городу Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по Москве на соответствующий запрос.
https://ria.ru/20210620/proisshestvie-1737773741.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40678/80/406788056_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_591cb590fab5c666309bc9ca0a74a461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия
Пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы
12:28 09.07.2021 (обновлено: 13:04 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФедеральная служба судебных приставов России
Федеральная служба судебных приставов России - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Судебный пристав покончил жизнь самоубийством в Хорошевском суде Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 13:23
Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве
"Предварительно, судебный пристав покончил с собой в здании Хорошевского районного суда Москвы", — сказал собеседник агентства.
"По данному факту в ГУ ФССП России по городу Москве назначена служебная проверка, в настоящее время уполномоченными органами проводятся следственные мероприятия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по Москве на соответствующий запрос.
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33В Калининграде в результате стрельбы в пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
Лента новостейМолния