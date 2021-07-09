https://ria.ru/20210709/samolet-1740559288.html

На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26

На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26 - РИА Новости, 09.07.2021

На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26

Спасатели обнаружили речевой и параметрический самописцы потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:32

2021-07-09T10:32

2021-07-09T11:25

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740557580_39:0:1561:856_1920x0_80_0_0_33f22181ee69b1dbecf30b9f93b47965.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили речевой и параметрический самописцы потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что они добрались до места трагедии.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.Большую часть тел уже нашли. В регионе объявили трехдневный траур. Родственники жертв получат компенсации.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/samolet-1740506081.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26, камчатский край, происшествия