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На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26
На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26 - РИА Новости, 09.07.2021
На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26
Спасатели обнаружили речевой и параметрический самописцы потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T10:32
2021-07-09T10:32
2021-07-09T11:25
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили речевой и параметрический самописцы потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что они добрались до места трагедии.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.Большую часть тел уже нашли. В регионе объявили трехдневный траур. Родственники жертв получат компенсации.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/samolet-1740506081.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, камчатский край, происшествия
На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26
10:32 09.07.2021 (обновлено: 11:25 09.07.2021)
На Камчатке нашли черные ящики разбившегося Ан-26