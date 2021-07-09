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На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26
На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26 - РИА Новости, 09.07.2021
На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26
Спасатели обнаружили один из черных ящиков потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:51
2021-07-09T10:31
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили один из черных ящиков потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что они добрались до места трагедии.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.Большую часть тел уже нашли. В регионе объявили трехдневный траур. Родственники жертв получат компенсации.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, камчатский край, происшествия
На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26
09:51 09.07.2021 (обновлено: 10:31 09.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краю

На Камчатке нашли один из черных ящиком разбившегося Ан-26

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили один из черных ящиков потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что они добрались до места трагедии.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.
Большую часть тел уже нашли. В регионе объявили трехдневный траур. Родственники жертв получат компенсации.
Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
Люди несут цветы, свечи и портреты в память о погибших в авиакатастрофе к стихийному мемориалу на площади Ленина в поселке Палана - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
08:55
Коллега рассказала о погибшей при крушении Ан-26 главе Паланы
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26Камчатский крайПроисшествия
 
 
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