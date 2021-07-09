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На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26
На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26 - РИА Новости, 09.07.2021
На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26
Спасатели обнаружили один из черных ящиков потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T09:51
2021-07-09T09:51
2021-07-09T10:31
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили один из черных ящиков потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что они добрались до места трагедии.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился 6 июля при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.Большую часть тел уже нашли. В регионе объявили трехдневный траур. Родственники жертв получат компенсации.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210709/palana-1740545647.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, камчатский край, происшествия
На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ан-26
09:51 09.07.2021 (обновлено: 10:31 09.07.2021)
На Камчатке нашли один из черных ящиком разбившегося Ан-26