https://ria.ru/20210709/rosatom-1740642694.html

"Росатом": ИГ* хотело получить доступ к радиоактивным источникам в России

"Росатом": ИГ* хотело получить доступ к радиоактивным источникам в России - РИА Новости, 09.07.2021

"Росатом": ИГ* хотело получить доступ к радиоактивным источникам в России

В 2020 году боевики "Исламского государства"* намеревались получить доступ к радиоактивным источникам в России, следует из отчета госкорпорации "Росатом" за... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:53

2021-07-09T16:53

2021-07-09T17:43

ядерные технологии

россия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_101ec28cb0ee7c64730f0628be617d1a.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В 2020 году боевики "Исламского государства"* намеревались получить доступ к радиоактивным источникам в России, следует из отчета госкорпорации "Росатом" за прошлый год.Неофициальный документ посольства США с информацией о планах ИГ* поступил в МИД России, и ведомство обратилось в "Росатом". После этого, в сентябре 2020-го, на всех ядерных и радиационных объектах отрасли провели внеплановые целевые проверки "объектового контроля состояния систем физической защиты".Кроме того, совместно с территориальными органами ФСБ и охраной проверили работоспособность комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективность сил реагирования, организовав совместные тренировки по пресечению действий условных нарушителей, а также уточнили планы взаимодействия."Результаты проведенных мероприятий подтвердили готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли и оформлены соответствующими актами", — сказано в документе.Материалы из радиоизотопных источников непригодны для создания ядерных боеприпасов, однако из них можно сделать "грязную" бомбу — гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При его подрыве контейнер с изотопами разрушается, а за счет ударной волны радиоактивное вещество распыляется вокруг. Использование такого оружия считается разновидностью ядерного терроризма. Оно никогда не применялось в реальных условиях.*Международная террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html

https://ria.ru/20210702/srok-1739524172.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша