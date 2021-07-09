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Ядерные технологии
https://ria.ru/20210709/rosatom-1740642694.html
"Росатом": ИГ* хотело получить доступ к радиоактивным источникам в России
"Росатом": ИГ* хотело получить доступ к радиоактивным источникам в России - РИА Новости, 09.07.2021
"Росатом": ИГ* хотело получить доступ к радиоактивным источникам в России
В 2020 году боевики "Исламского государства"* намеревались получить доступ к радиоактивным источникам в России, следует из отчета госкорпорации "Росатом" за... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:53
2021-07-09T17:43
ядерные технологии
россия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В 2020 году боевики "Исламского государства"* намеревались получить доступ к радиоактивным источникам в России, следует из отчета госкорпорации "Росатом" за прошлый год.Неофициальный документ посольства США с информацией о планах ИГ* поступил в МИД России, и ведомство обратилось в "Росатом". После этого, в сентябре 2020-го, на всех ядерных и радиационных объектах отрасли провели внеплановые целевые проверки "объектового контроля состояния систем физической защиты".Кроме того, совместно с территориальными органами ФСБ и охраной проверили работоспособность комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективность сил реагирования, организовав совместные тренировки по пресечению действий условных нарушителей, а также уточнили планы взаимодействия."Результаты проведенных мероприятий подтвердили готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли и оформлены соответствующими актами", — сказано в документе.Материалы из радиоизотопных источников непригодны для создания ядерных боеприпасов, однако из них можно сделать "грязную" бомбу — гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При его подрыве контейнер с изотопами разрушается, а за счет ударной волны радиоактивное вещество распыляется вокруг. Использование такого оружия считается разновидностью ядерного терроризма. Оно никогда не применялось в реальных условиях.*Международная террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210709/boevik-1740565031.html
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россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша
"Росатом": ИГ* хотело получить доступ к радиоактивным источникам в России
16:53 09.07.2021 (обновлено: 17:43 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Годовой отчет "Росатома": ИГ* хотело получить доступ к радиоактивным источникам в России

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В 2020 году боевики "Исламского государства"* намеревались получить доступ к радиоактивным источникам в России, следует из отчета госкорпорации "Росатом" за прошлый год.
Неофициальный документ посольства США с информацией о планах ИГ* поступил в МИД России, и ведомство обратилось в "Росатом". После этого, в сентябре 2020-го, на всех ядерных и радиационных объектах отрасли провели внеплановые целевые проверки "объектового контроля состояния систем физической защиты".
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Кроме того, совместно с территориальными органами ФСБ и охраной проверили работоспособность комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективность сил реагирования, организовав совместные тренировки по пресечению действий условных нарушителей, а также уточнили планы взаимодействия.
"Результаты проведенных мероприятий подтвердили готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли и оформлены соответствующими актами", — сказано в документе.
Материалы из радиоизотопных источников непригодны для создания ядерных боеприпасов, однако из них можно сделать "грязную" бомбу — гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При его подрыве контейнер с изотопами разрушается, а за счет ударной волны радиоактивное вещество распыляется вокруг. Использование такого оружия считается разновидностью ядерного терроризма. Оно никогда не применялось в реальных условиях.
*Международная террористическая организация, запрещенная в России.
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Ядерные технологииРоссияИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"США
 
 
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