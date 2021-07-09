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В Перми девочка утонула на реке
В Перми девочка утонула на реке - РИА Новости, 09.07.2021
В Перми девочка утонула на реке
Девочка-подросток утонула на реке Каме в Перми, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:15
2021-07-09T20:15
2021-07-09T20:15
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 9 июл - РИА Новости. Девочка-подросток утонула на реке Каме в Перми, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.Инцидент произошел в пятницу вечером на Каме в Орджоникидзевском районе Перми."Утонула 13-летняя девочка вблизи КамГЭС. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Министерство территориальной безопасности призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с начала купального сезона в Пермском крае произошло 11 несчастных случаев на воде с детьми и подростками.
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пермь, пермский край, происшествия
В Перми девочка утонула на реке
Девочка утонула на реке Каме в Перми