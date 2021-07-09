https://ria.ru/20210709/reka-1740678745.html

В Перми девочка утонула на реке

В Перми девочка утонула на реке - РИА Новости, 09.07.2021

В Перми девочка утонула на реке

Девочка-подросток утонула на реке Каме в Перми, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T20:15

2021-07-09T20:15

2021-07-09T20:15

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 9 июл - РИА Новости. Девочка-подросток утонула на реке Каме в Перми, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.Инцидент произошел в пятницу вечером на Каме в Орджоникидзевском районе Перми."Утонула 13-летняя девочка вблизи КамГЭС. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Министерство территориальной безопасности призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с начала купального сезона в Пермском крае произошло 11 несчастных случаев на воде с детьми и подростками.

https://ria.ru/20210706/balanovskiy-1740161006.html

пермь

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, пермский край, происшествия