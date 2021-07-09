Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/putin-1740602229.html
Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере огнестрельного оружия
Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере огнестрельного оружия - РИА Новости, 09.07.2021
Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере огнестрельного оружия
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить данные им ранее поручения в связи со случаями применения оружия, попросил глав МВД и... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:37
2021-07-09T14:19
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
владимир колокольцев
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6db29344c32c04455bf036cdc3e5b14.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить данные им ранее поручения в связи со случаями применения оружия, попросил глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова доложить об идеях по ограничению оборота огнестрельного оружия."Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад, после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия. Сейчас не будем говорить о деталях, на самом деле таких случаев было несколько. И мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия", - сказал Путин в пятницу, начиная совещание с постоянными членами Совбеза.Он предложил в рамках данной встречи вернуться к этой теме."Я просил бы подробно доложить и министра внутренних дел, и руководителя Росгвардии, - Колокольцева и Золотова, изложить те предложения, которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок", - сказал президент.
https://ria.ru/20210709/oruzhie-1740530189.html
https://ria.ru/20210628/putin-1738945565.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438077_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_daa797eb8b967cbdace67942df824baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, владимир колокольцев, россия, владимир путин, общество
Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере огнестрельного оружия
13:37 09.07.2021 (обновлено: 14:19 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена"
 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин попросил Колокольцева и Золотова доложить об идеях по ограничению оборота оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить данные им ранее поручения в связи со случаями применения оружия, попросил глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова доложить об идеях по ограничению оборота огнестрельного оружия.
"Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад, после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия. Сейчас не будем говорить о деталях, на самом деле таких случаев было несколько. И мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия", - сказал Путин в пятницу, начиная совещание с постоянными членами Совбеза.
Пистолет ПМ для ведения боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
00:23
В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия
Он предложил в рамках данной встречи вернуться к этой теме.
"Я просил бы подробно доложить и министра внутренних дел, и руководителя Росгвардии, - Колокольцева и Золотова, изложить те предложения, которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок", - сказал президент.
Охотники в лесу - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 18:07
Путин повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовВладимир КолокольцевРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
Лента новостейМолния