https://ria.ru/20210709/putin-1740602229.html
Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере огнестрельного оружия
Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере огнестрельного оружия - РИА Новости, 09.07.2021
Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере огнестрельного оружия
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить данные им ранее поручения в связи со случаями применения оружия, попросил глав МВД и... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:37
2021-07-09T13:37
2021-07-09T14:19
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
владимир колокольцев
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить данные им ранее поручения в связи со случаями применения оружия, попросил глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова доложить об идеях по ограничению оборота огнестрельного оружия."Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад, после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия. Сейчас не будем говорить о деталях, на самом деле таких случаев было несколько. И мы тогда говорили, что подготовим предложения по дополнительным мерам по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений в области оборота оружия", - сказал Путин в пятницу, начиная совещание с постоянными членами Совбеза.Он предложил в рамках данной встречи вернуться к этой теме."Я просил бы подробно доложить и министра внутренних дел, и руководителя Росгвардии, - Колокольцева и Золотова, изложить те предложения, которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести здесь должный порядок", - сказал президент.
https://ria.ru/20210709/oruzhie-1740530189.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, владимир колокольцев, россия, владимир путин, общество
Путин предложил Совбезу обсудить поручения в сфере огнестрельного оружия
13:37 09.07.2021 (обновлено: 14:19 09.07.2021)
Путин попросил Колокольцева и Золотова доложить об идеях по ограничению оборота оружия