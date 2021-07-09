https://ria.ru/20210709/putin-1740592358.html

Путин призвал уделять внимание сбережению правды о Второй мировой войне

Путин призвал уделять внимание сбережению правды о Второй мировой войне - РИА Новости, 09.07.2021

Путин призвал уделять внимание сбережению правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии заявил о необходимости уделять приоритетное внимание сбережению... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:59

2021-07-09T12:59

2021-07-09T12:59

евразия

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии заявил о необходимости уделять приоритетное внимание сбережению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.По словам российского лидера, созданная четыре года назад Ассамблея объединяет представителей творческой и научной интеллигенции, деловых кругов и НПО, талантливую и неравнодушную молодежь из десятков государств. Он отметил, что Ассамблея предоставляет отличную возможность для открытого обсуждения проблем, связанных с перспективами развития многостороннего взаимодействия и интеграцией на евразийском пространстве."Подчеркну, сегодня, в условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал Ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте, наращивания контактов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, в бизнесе, туризме, спорте. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание такой ключевой теме, как сбережение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах", - говорится в телеграмме.Путин пожелал участникам плодотворного общения и успехов в их многогранной деятельности.

https://ria.ru/20210707/putin-1740223641.html

https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html

евразия

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евразия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество