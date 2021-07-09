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Путин призвал уделять внимание сбережению правды о Второй мировой войне
Путин призвал уделять внимание сбережению правды о Второй мировой войне - РИА Новости, 09.07.2021
Путин призвал уделять внимание сбережению правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии заявил о необходимости уделять приоритетное внимание сбережению... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:59
2021-07-09T12:59
евразия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии заявил о необходимости уделять приоритетное внимание сбережению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.По словам российского лидера, созданная четыре года назад Ассамблея объединяет представителей творческой и научной интеллигенции, деловых кругов и НПО, талантливую и неравнодушную молодежь из десятков государств. Он отметил, что Ассамблея предоставляет отличную возможность для открытого обсуждения проблем, связанных с перспективами развития многостороннего взаимодействия и интеграцией на евразийском пространстве."Подчеркну, сегодня, в условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал Ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте, наращивания контактов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, в бизнесе, туризме, спорте. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание такой ключевой теме, как сбережение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах", - говорится в телеграмме.Путин пожелал участникам плодотворного общения и успехов в их многогранной деятельности.
https://ria.ru/20210707/putin-1740223641.html
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евразия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество
Путин призвал уделять внимание сбережению правды о Второй мировой войне
12:59 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин призвал уделять приоритетное внимание сбережению правды о Второй мировой войне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме участникам Генеральной Ассамблеи народов Евразии заявил о необходимости уделять приоритетное внимание сбережению исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.
По словам российского лидера, созданная четыре года назад Ассамблея объединяет представителей творческой и научной интеллигенции, деловых кругов и НПО, талантливую и неравнодушную молодежь из десятков государств. Он отметил, что Ассамблея предоставляет отличную возможность для открытого обсуждения проблем, связанных с перспективами развития многостороннего взаимодействия и интеграцией на евразийском пространстве.
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"Подчеркну, сегодня, в условиях сложной международной обстановки, важно в полной мере использовать значительный созидательный потенциал Ассамблеи как одного из форумов народной дипломатии для укрепления традиций дружбы, добрососедства и взаимопонимания на евразийском континенте, наращивания контактов во всех сферах гуманитарного сотрудничества, в бизнесе, туризме, спорте. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание такой ключевой теме, как сбережение исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной войнах", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал участникам плодотворного общения и успехов в их многогранной деятельности.
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ЕвразияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинОбщество
 
 
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