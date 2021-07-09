https://ria.ru/20210709/putin-1740567395.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 09.07.2021

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Больше половины россиян (60%) считают, что президент России Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо, 25% полагают, что скорее плохо, а 15%... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:15

2021-07-09T11:15

2021-07-09T16:06

россия

фомнибус

лдпр

фонд "общественное мнение"

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Больше половины россиян (60%) считают, что президент России Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо, 25% полагают, что скорее плохо, а 15% затруднились ответить, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Респондентам предложили ответить на вопрос, как Путин работает на своем посту — скорее хорошо или скорее плохо: 60% заявили, что скорее хорошо, 25% выбрали второй вариант, 15% затруднились ответить.За год отношение россиян к работе Путина почти не изменилось. Так, 19 июля 2020 года 63% респондентов заявляли, что глава государства хорошо работает на своем посту, свидетельствуют данные ФОМ.На вопрос о доверии к Путину 55% ответили, что скорее доверяют президенту, 34% — скорее не доверяют, а 11% ответить затруднились, следует из опроса.Помимо этого, по данным ФОМ, за партию "Единая Россия" на выборах в сентябре "скорее всего" проголосуют 30% респондентов, на второй позиции КПРФ — с 11%, а на третьей ЛДПР — с десятью процентами.Опрос "ФОМнибус" проведен 2-4 июля среди трех тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20210707/putin-1740213268.html

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россия, фомнибус, лдпр, фонд "общественное мнение", владимир путин, политика