https://ria.ru/20210709/problema-1740538217.html

В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии

В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии - РИА Новости, 09.07.2021

В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии

Сохраняющееся присутствие иностранных военных является одной из самых острых проблем Ливии, этот фактор тормозит мирное урегулирование, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T06:21

2021-07-09T06:21

2021-07-09T06:21

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ливия

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сохраняющееся присутствие иностранных военных является одной из самых острых проблем Ливии, этот фактор тормозит мирное урегулирование, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин."Проблема иностранного военного присутствия является для Ливии на сегодняшний день одной из наиболее острых. Без ее решения говорить о подлинном и надежном урегулировании в стране не приходится", - сказал Вершинин.Он отметил, что эта проблема была в фокусе внимания участников прошедшей в июне в Берлине конференции по Ливии."Как известно, абсолютного консенсуса тогда достичь не удалось. Турецкая делегация зарезервировала за собой особое мнение", - отметил Вершинин.

https://ria.ru/20210624/liviya-1738349221.html

ливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире