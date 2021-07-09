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В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии - РИА Новости, 09.07.2021
В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
Сохраняющееся присутствие иностранных военных является одной из самых острых проблем Ливии, этот фактор тормозит мирное урегулирование, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:21
2021-07-09T06:21
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сохраняющееся присутствие иностранных военных является одной из самых острых проблем Ливии, этот фактор тормозит мирное урегулирование, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин."Проблема иностранного военного присутствия является для Ливии на сегодняшний день одной из наиболее острых. Без ее решения говорить о подлинном и надежном урегулировании в стране не приходится", - сказал Вершинин.Он отметил, что эта проблема была в фокусе внимания участников прошедшей в июне в Берлине конференции по Ливии."Как известно, абсолютного консенсуса тогда достичь не удалось. Турецкая делегация зарезервировала за собой особое мнение", - отметил Вершинин.
https://ria.ru/20210624/liviya-1738349221.html
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сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире
В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:21 09.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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В МИД России назвали присутствие иностранных военных одной из наиболее острых проблем Ливии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сохраняющееся присутствие иностранных военных является одной из самых острых проблем Ливии, этот фактор тормозит мирное урегулирование, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"Проблема иностранного военного присутствия является для Ливии на сегодняшний день одной из наиболее острых. Без ее решения говорить о подлинном и надежном урегулировании в стране не приходится", - сказал Вершинин.
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Он отметил, что эта проблема была в фокусе внимания участников прошедшей в июне в Берлине конференции по Ливии.
"Как известно, абсолютного консенсуса тогда достичь не удалось. Турецкая делегация зарезервировала за собой особое мнение", - отметил Вершинин.
 
Сергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
 
 
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