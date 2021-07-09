https://ria.ru/20210709/premiya-1740677329.html

СУЭК получила премию Global Business Outlook

СУЭК получила премию Global Business Outlook - РИА Новости, 09.07.2021

СУЭК получила премию Global Business Outlook

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) получила премию британского исследовательского журнала Global Business Outlook, который отмечает наиболее... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T20:01

2021-07-09T20:01

2021-07-09T20:01

новости суэк

россия

андрей мельниченко

сибирская угольная энергетическая компания

экономика

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) получила премию британского исследовательского журнала Global Business Outlook, который отмечает наиболее выдающиеся достижения мирового бизнеса, сообщает пресс-служба компании. СУЭК стала победителем премии в секторе Энергетика за "лучшие практики корпоративной социальной ответственности в энергетическом секторе". Премия Global Business Outlook ежегодно отмечает международных лидеров в банковском деле и финансах, энергетике, промышленности и технологиях с целью продвижения по всему миру лучших бизнес-практик. СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20210427/suek-1730111679.html

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россия, андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания, экономика