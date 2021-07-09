https://ria.ru/20210709/prazdnik-1740643762.html

В Ингушетии будут отмечать новый праздник

В Ингушетии будут отмечать новый праздник - РИА Новости, 09.07.2021

В Ингушетии будут отмечать новый праздник

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об учреждении в республике нового ежегодного праздника – Дня ингушских башен, он будет отмечаться, начиная с... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:59

2021-07-09T16:59

2021-07-09T16:59

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

кавказ

республика ингушетия

общество

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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об учреждении в республике нового ежегодного праздника – Дня ингушских башен, он будет отмечаться, начиная с 2022 года, сообщает пресс-служба руководителя региона."В 2022 году в Ингушетии впервые отметят День ингушских башен. Памятная дата будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая", - говорится в сообщении.Предполагается, что в День ингушских башен в регионе будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.Самоназвание ингушей, по подтвержденным данным ученых, одного из древнейших народов Кавказа, – "гIалгIай" - происходит от слова "гIала" – "башня" – и означает "жители башен".Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения разбросаны по всей горной Ингушетии. В периметре башенных комплексов также могут располагаться и другие объекты ингушского зодчества – святилища и склепы. Среди наиболее известных памятников – комплекс Вовнушки, ставший финалистом проекта "Семь чудес России".

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кавказ

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махмуд-али калиматов, кавказ, республика ингушетия, общество