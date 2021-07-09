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В Ростовской области ликвидировали пожар в школе
В Ростовской области ликвидировали пожар в школе - РИА Новости, 09.07.2021
В Ростовской области ликвидировали пожар в школе
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании школы в станице Калининской в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:58
2021-07-09T18:58
россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании школы в станице Калининской в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.Сообщение о пожаре в деревянном здании школы на улице Центральная, 66 поступило на пульт дежурного около 17.00. Горела кровля на площади 300 квадратных метров. Занятий в школе не было, эвакуация не проводилась."В 18.15 полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказал он. Причину пожара устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора. -0-
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россия
ростовская область
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россия, ростовская область, происшествия
В Ростовской области ликвидировали пожар в школе
18:58 09.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Ростовской области ликвидировали пожар в школе

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании школы в станице Калининской в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.
Сообщение о пожаре в деревянном здании школы на улице Центральная, 66 поступило на пульт дежурного около 17.00. Горела кровля на площади 300 квадратных метров. Занятий в школе не было, эвакуация не проводилась.
Тушение пожара в здании строящейся школы на Камчатке, 1 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 09:49
Ущерба строящемуся зданию школы на Камчатке, где произошел пожар, нет
"В 18.15 полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказал он. Причину пожара устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора. -0-
 
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