https://ria.ru/20210709/pozhar-1740668564.html

В Ростовской области ликвидировали пожар в школе

В Ростовской области ликвидировали пожар в школе - РИА Новости, 09.07.2021

В Ростовской области ликвидировали пожар в школе

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании школы в станице Калининской в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:58

2021-07-09T18:58

2021-07-09T18:58

россия

ростовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании школы в станице Калининской в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.Сообщение о пожаре в деревянном здании школы на улице Центральная, 66 поступило на пульт дежурного около 17.00. Горела кровля на площади 300 квадратных метров. Занятий в школе не было, эвакуация не проводилась."В 18.15 полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказал он. Причину пожара устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора. -0-

https://realty.ria.ru/20210601/kamchatka-1735043385.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, происшествия