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В Ростовской области ликвидировали пожар в школе
В Ростовской области ликвидировали пожар в школе - РИА Новости, 09.07.2021
В Ростовской области ликвидировали пожар в школе
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании школы в станице Калининской в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:58
2021-07-09T18:58
2021-07-09T18:58
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ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании школы в станице Калининской в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС России.Сообщение о пожаре в деревянном здании школы на улице Центральная, 66 поступило на пульт дежурного около 17.00. Горела кровля на площади 300 квадратных метров. Занятий в школе не было, эвакуация не проводилась."В 18.15 полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказал он. Причину пожара устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора. -0-
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россия, ростовская область, происшествия
В Ростовской области ликвидировали пожар в школе
В Ростовской области ликвидировали пожар в школе