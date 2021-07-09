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Украинский премьер назвал условие для блокировки "Северного потока — 2"
Украинский премьер назвал условие для блокировки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.07.2021
Украинский премьер назвал условие для блокировки "Северного потока — 2"
Киев продолжит бороться против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", и даже если не добьется цели, Евросоюз может значительно ограничить... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:18
2021-07-09T18:13
денис шмыгаль
россия
северный поток — 2
балтийское море
opal nel transport gmbh
северный поток
газпром
евросоюз
германия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киев продолжит бороться против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", и даже если не добьется цели, Евросоюз может значительно ограничить использование магистрали, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому каналу LRT. Он также назвал проект "энергетическим оружием" Кремля, направленным против Запада. По словам Шмыгаля, даже то, что строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, не должно останавливать Киев в борьбе с ним."Компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока — 2", в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС", — заключил он."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.Против него активно выступает Украина, поскольку опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.Строительство близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210705/potok-1739897211.html
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денис шмыгаль, россия, северный поток — 2, балтийское море, opal nel transport gmbh, северный поток, газпром, евросоюз, германия, украина, в мире
Украинский премьер назвал условие для блокировки "Северного потока — 2"
17:18 09.07.2021 (обновлено: 18:13 09.07.2021)
 
© REUTERS / STINE JACOBSENПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / STINE JACOBSEN

Украинский премьер Шмыгаль назвал условие для блокировки "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Киев продолжит бороться против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", и даже если не добьется цели, Евросоюз может значительно ограничить использование магистрали, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому каналу LRT.
Он также назвал проект "энергетическим оружием" Кремля, направленным против Запада.

"Поэтому мы продолжаем и будем продолжать противодействовать его реализации и будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу", — добавил премьер.

По словам Шмыгаля, даже то, что строительство "Северного потока — 2" близко к завершению, не должно останавливать Киев в борьбе с ним.
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Зеленский назвал "Северный поток — 2" оружием против Украины и Европы
"Компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока — 2", в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС", — заключил он.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.
Против него активно выступает Украина, поскольку опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.
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Строительство близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Денис ШмыгальРоссияСеверный поток — 2Балтийское мореOPAL NEL Transport GmbHСеверный потокГазпромЕвросоюзГерманияУкраинаВ мире
 
 
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