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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210709/pomosch-1740619497.html
Далай-лама раскрыл секрет эффективной врачебной помощи
Далай-лама раскрыл секрет эффективной врачебной помощи - РИА Новости, 09.07.2021
Далай-лама раскрыл секрет эффективной врачебной помощи
Далай-лама назвал работу медиков священной и рассказал, как врач может помочь каждому пациенту. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:50
2021-07-09T18:50
религия и мировоззрение
гималаи
химачал-прадеш
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
тибет
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама назвал работу медиков священной и рассказал, как врач может помочь каждому пациенту."Когда я встречаюсь с врачом, который не улыбается, у меня возникает вопрос: а что, если он хочет поставить на мне эксперимент?... Улыбка на устах врача, проявленное искреннее сострадание – имеют очень большое значение. Если пациент пребывает в мире и счастье, это очень помогает ему вылечиться, справиться с физическими недугами", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".По мнению буддийского духовного лидера, врачи и весь медицинский персонал должны "считать свою работу священной, святой" и "гордиться своей профессией". "Помощь, которую они оказывают пациентам, - это практически духовное служение, а не просто какой-то бизнес... Они заботятся не только о физическом здоровье пациента, но и помогают обрести душевный покой… Врачи заботятся о нас – и тем самым вселяют в нас счастье. Спасибо", - добавил Далай-лама.При этом он убежден, что в принципе "любая деятельность, любое действие человека - должны сочетаться с любовью и душевной теплотой".Кроме того, буддисты верят, что за жизнью следует другая жизнь, поэтому ментальное состояние во время смерти имеет большое значение. "Если умирающий человек волнуется, а за волнением приходит гнев, это пагубно сказывается на нем. Поэтому все окружающие должны проявлять к умирающему сострадание и способствовать тому, чтобы он пребывал в мире и покое. Сострадание и любовь должны окружать человека во время смерти, как во время рождения его окружает любовь матери", - добавил Далай-лама.Когда же врач жертвует собственной жизнью ради спасения больных, по мнению духовного лидера, его родные и близкие должны гордиться им, "мыслить в широкой перспективе" и рассказывать о его подвиге другим людям, чтоб они могли испытывать восхищение, думать и молиться о нем, какую бы веру ни исповедовали.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействию буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
https://ria.ru/20210709/son-1740500226.html
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гималаи, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет

Далай-лама раскрыл секрет эффективной врачебной помощи

18:50 09.07.2021
 
© предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама
Далай-лама
© предоставлено офисом Далай-ламы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама назвал работу медиков священной и рассказал, как врач может помочь каждому пациенту.
"Когда я встречаюсь с врачом, который не улыбается, у меня возникает вопрос: а что, если он хочет поставить на мне эксперимент?... Улыбка на устах врача, проявленное искреннее сострадание – имеют очень большое значение. Если пациент пребывает в мире и счастье, это очень помогает ему вылечиться, справиться с физическими недугами", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".
По мнению буддийского духовного лидера, врачи и весь медицинский персонал должны "считать свою работу священной, святой" и "гордиться своей профессией". "Помощь, которую они оказывают пациентам, - это практически духовное служение, а не просто какой-то бизнес... Они заботятся не только о физическом здоровье пациента, но и помогают обрести душевный покой… Врачи заботятся о нас – и тем самым вселяют в нас счастье. Спасибо", - добавил Далай-лама.
При этом он убежден, что в принципе "любая деятельность, любое действие человека - должны сочетаться с любовью и душевной теплотой".
"Если перед нами пациент, который скоро покинет этот мир, но врачи и младший медперсонал относятся к нему с состраданием, то он будет чувствовать себя намного спокойнее и счастливее", - уверен Далай-лама.
Кроме того, буддисты верят, что за жизнью следует другая жизнь, поэтому ментальное состояние во время смерти имеет большое значение. "Если умирающий человек волнуется, а за волнением приходит гнев, это пагубно сказывается на нем. Поэтому все окружающие должны проявлять к умирающему сострадание и способствовать тому, чтобы он пребывал в мире и покое. Сострадание и любовь должны окружать человека во время смерти, как во время рождения его окружает любовь матери", - добавил Далай-лама.
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Когда же врач жертвует собственной жизнью ради спасения больных, по мнению духовного лидера, его родные и близкие должны гордиться им, "мыслить в широкой перспективе" и рассказывать о его подвиге другим людям, чтоб они могли испытывать восхищение, думать и молиться о нем, какую бы веру ни исповедовали.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.
Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействию буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
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Религия и мировоззрениеГималаиХимачал-ПрадешДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Тибет
 
 
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