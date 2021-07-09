https://ria.ru/20210709/polishcard-1740456046.html

Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов

Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов - РИА Новости, 09.07.2021

Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов

Отношения Польши и Белоруссии все больше обостряются. Варшава призывает к новым санкциям, в Минске возбуждают дела против непризнанной организации польского... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:00

2021-07-09T08:00

2021-07-09T07:58

александр лукашенко

право и справедливость

варшава

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Ксения Мельникова. Отношения Польши и Белоруссии все больше обостряются. Варшава призывает к новым санкциям, в Минске возбуждают дела против непризнанной организации польского меньшинства. Осложняет ситуацию и раздача так называемых карт поляка. В Минске уверены: Польша усиливает культурную экспансию в рамках собственных геополитических интересов.Польша для поляковНаселение Польши — порядка 37 миллионов, диаспора — около 50 миллионов. Самая крупная — в США, 9,4 миллиона. Немало этнических поляков и на постсоветском пространстве. Особенно в Белоруссии. Поэтому и такая активность на этом направлении, в том числе в культурной сфере.Так, стипендия имени Кастуся Калиновского, руководившего Польским восстанием против Российской империи в 1863 году, позволяет белорусам получить бесплатное образование в польских университетах. Приоритет тем, кто не может или не хочет учиться в белорусских вузах по политическим причинам. Кроме того, Варшава финансирует лицеи, частные школы и курсы, где, помимо польского, преподают историю Речи Посполитой.Но главный элемент мягкой силы — все же карта поляка, открывающая в том числе доступ к странам Шенгенского соглашения. На первых порах оформить ее было непросто. Приходилось обращаться в архивы, чтобы восстановить родословную. Это уже не говоря о языковых курсах, экзамене, собеседовании с консулом. Судя по соцсетям и блогам, правильный ответ на главный вопрос "зачем вам нужна карта поляка?" такой: навещать родственников, приобщаться к родной культуре и истории."В 2008-м консул тщательно проверял, хорошо ли мы знаем язык, местные обычаи и традиции, сколько у нас было поляков в роду. Мы принесли целую пачку документов, подтверждающих, что мои родители, бабушки и дедушки — поляки. Теперь все намного легче", — объясняет РИА Новости Аника, переехавшая на Запад из Гродно. Фамилию российскому информационному агентству она называть не захотела — опасается неприятностей. По ее словам, карту поляка сейчас оформят, даже если нет прямых польских родственников. За три года до подачи заявления соискатели начинают помогать польским НКО. Есть список из трех десятков организаций. Таким образом за пределами Польши формируется абсолютно лояльная Варшаве диаспора. За 14 лет это удостоверение получили свыше 250 тысяч человек. Больше всего — на Украине и в Белоруссии. Рабочие квоты"Когда многие поляки уехали на заработки в ЕС, в стране образовался дефицит рабочей силы. Проблему решили благодаря украинцам. Белорусам тогда экономическая ситуация позволяла оставаться на родине. Но с 2016-2017 годов процесс пошел, — рассказывает РИА Новости глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. — С 2016-го, по европейской статистике, первичный вид на жительство, преимущественно в Польше, оформили от 400 до 550 тысяч украинцев в год. Белоруссия вышла на этот уровень в 2018-м"."Карта поляка сильно облегчает жизнь. Я могу без проблем получать долгосрочные визы для путешествий по ЕС, спокойно пересекать польскую границу, мне не нужно специальное разрешение на работу, меньше волокиты с разными документами по ИП, к тому же много скидок", — перечисляет предприниматель Марек Кузма, перебравшийся в Варшаву из Минска несколько лет назад.Ориентирование карты поляка именно на Белоруссию стало отличным политическим ходом. Варшава укрепила позиции в соседней стране, где социально-экономическое и политическое положение подталкивает население к иммиграции."Этот документ не дает гражданства, но он позволяет бесплатно учиться, вызывать скорую помощь, с хорошей скидкой — 37 процентов — покупать железнодорожные билеты, а семьям, решившим переехать в Польшу, власти оплачивают аренду жилья", — уточняет польский белорус Владислав. Он учится в Кракове.Официальная цель этого проекта — поддержка родственных, языковых и этнических ценностей польского народа, но на самом деле Варшава хочет привлекать культурно близких трудовых мигрантов, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский. "Их экономика набирает обороты и очень нуждается в притоке новых людей, поскольку многие поляки уехали на заработки в европейские страны. Получается, что Польша заполняет евроквоты по приему трудовых мигрантов, но сюда едут не выходцы из ближневосточных стран, а белорусы и украинцы", — добавляет он. Такую политику активно поддерживает находящаяся у власти националистически настроенная партия "Право и справедливость". Натянутые отношенияВ Минске сразу восприняли эту культурную инциативу в штыки, чиновникам участвовать в ней запретили. Конституционный суд страны указал, что польский закон "О карте поляка" противоречит нормам международного права.Отношения между Минском и Варшавой, и без того натянутые, ухудшились в 2010-м, когда Польша резко осудила разгон демонстрации после очередного переизбрания Александра Лукашенко. В 2014 году наступило некоторое потепление, белорусские власти перестали критиковать карту поляка. Ну а потом случился август 2020-го, Запад ввел санкции.Весной генпрокуратура возбудила дело против председателя непризнанного властями Союза поляков Белоруссии (СПБ) Анжелики Борис. Ее и еще пятерых активистов арестовали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях — проведение традиционного праздника ремесленников "Казюки-2021" в Гродно — и обвинили в уголовных преступлениях, за которые грозит срок от пяти до 12 лет.В Белоруссии есть две организации польского меньшинства. Одна, официально зарегистрированная, тесно связана с Минском. Вторая ориентируется на Варшаву. Офицеров-Бельский не исключает, что власти усилили давление на СПБ, чтобы лишний раз досадить Брюсселю."Похоже, большая часть белорусов, которые хотели уехать, уже сделали это, был сильный отток кадров, поэтому карт поляка в этом году выдадут, скорее всего, меньше", — считает Иван Лизан.По его мнению, России тоже следует реагировать на польскую активность. Надо расширять гуманитарные программы для белорусов, увеличивать квоты на обучение в российских вузах, выплачивать повышенные стипендии или же задействовать систему грантов — чтобы привлечь культурно близкую молодежь.

https://ria.ru/20210707/migrants-1740156749.html

https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, право и справедливость, варшава