https://ria.ru/20210709/poezda-1740471086.html

Пассажиры рассказали о плюсах и минусах следующих на юг поездов

Пассажиры рассказали о плюсах и минусах следующих на юг поездов - РИА Новости, 09.07.2021

Пассажиры рассказали о плюсах и минусах следующих на юг поездов

Сервис поездок и путешествий выяснил, что пассажирам нравится, а что нет в путешествиях на юг по железной дороге, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T03:30

2021-07-09T03:30

2021-07-09T03:30

ласточка (поезд)

ржд

туризм

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туту.ру

туристы

поезда

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, что пассажирам нравится, а что нет в путешествиях на юг по железной дороге, сообщает Туту.ру.Аналитики изучили более 43 тысяч откликов, оставленных с июня 2019 года по май 2021-го. Своим мнением делились только те пользователи, которые приобрели билет при помощи сервиса. За два года пассажиры написали отзывы о 163 поездах, следующих по 70 южным направлениям.Большинство пассажиров обращает внимание на чистоту и отношение персонала. Прежде всего, важны своевременность и качество уборки вагонов и туалетов, наличие туалетной бумаги, бумажных полотенец, мыла. Но даже если есть жалобы, например, на работу кондиционера, общее впечатление от поездки могут сгладить забота и участие проводников.В целом 84,5 процента пассажиров оценили свой опыт положительно. При этом 92,5 процента отдельно отметили работу персонала и обслуживание, четыре пассажира из пяти хвалят вагоны за удобство, а состояние туалетов положительно оценивают около 77 процентов туристов.Жалобы оставляют на конструкцию и оснащение уборных в некоторых новых вагонах. "Умывальник неудобный, положить полотенце и зубную щетку некуда, нужна сноровка. Постоянно некстати включается сушка для рук, очень мощная, и вся вода сдувается на тебя", — пишет один из пассажиров. С температурой все очень субъективно: в оном и том же поезде одним ехать жарко, другим же, напротив, холодно. Иногда это объясняется тем, какие места выбрали пассажиры: судя по отзывам, в сидячих вагонах нередко дует в проходах, а в купе может быть прохладно на верхних полках и душно на нижних.Еще один момент, по которому нет единодушия, — это удобство кресел и спальных мест. В той же "Ласточке", которая обычно располагается на высоких позициях в рейтингах, часть пассажиров считает кресла очень комфортными и удобными, а другие жалуются, что сидеть в них по несколько часов не очень приятно: некуда девать ноги или затекает спина. Зато единодушны пассажиры в отношении к розеткам и Wi-Fi. Их хотелось бы видеть у каждого сиденья. Кроме того, нужны не только обычные розетки, но и USB-разъемы. Жалобы на перебои в работе Wi-Fi — одни из самых распространенных. Пассажирам не хватает беспроводного интернета на всем пути следования. Также к числу распространенных претензий относится отсутствие туалета в некоторых сидячих вагонах. Кроме того, в некоторых поездах на станциях открываются на вход и выход не все вагоны, что неудобно для пассажиров, путешествующих с багажом.

https://ria.ru/20210629/skidka-1738982430.html

https://ria.ru/20210619/puteshestviya-1737616477.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ласточка (поезд), ржд, отдых в россии 2021 летом, отдых на море, туризм, туту.ру, туристы, поезда, новости - туризм