Песков рассказал, зачем нужны контакты с талибами
12:32 09.07.2021 (обновлено: 14:21 09.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан"* на пресс-конференции в Москве
Песков заявил, что Путин в курсе прибытия талибов в Москву
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в курсе прибытия делегации движения "Талибан"* в Москву, контакты необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в курсе (переговоров). Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжено развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент переговоров.
Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос о том, признает ли Россия талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю страну.
"Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения. Не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос", - сказал Песков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.