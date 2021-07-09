https://ria.ru/20210709/peskov-1740584357.html

Песков рассказал, зачем нужны контакты с талибами

Песков рассказал, зачем нужны контакты с талибами - РИА Новости, 09.07.2021

Песков рассказал, зачем нужны контакты с талибами

Президент РФ Владимир Путин в курсе прибытия делегации движения "Талибан"* в Москву, контакты необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:32

2021-07-09T12:32

2021-07-09T14:21

россия

сергей лавров

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в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в курсе прибытия делегации движения "Талибан"* в Москву, контакты необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в курсе (переговоров). Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжено развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент переговоров.Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос о том, признает ли Россия талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю страну."Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения. Не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос", - сказал Песков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740556939.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740574930.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740551237.html

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россия, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, талибан, москва, афганистан, в мире