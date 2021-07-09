Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/pchely-1740652148.html
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах - РИА Новости, 09.07.2021
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах
Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:32
2021-07-09T19:24
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153009/21/1530092164_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_0ea8d3949343b11b65591c46e4f48439.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.​​"В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", — пишет ведомство в своем официальном Telegram-аккаунте "Мособл Комлес".Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в Москве в пятницу максимальная температура воздуха — плюс 31-33, в Подмосковье — плюс 29-34.
https://ria.ru/20210521/pchely-1733231270.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/1734581975.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153009/21/1530092164_111:0:1810:1274_1920x0_80_0_0_3a0b09c6ac1507ebcde7d0a857509ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах
17:32 09.07.2021 (обновлено: 19:24 09.07.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/Capri23autoПчелы
Пчелы - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Pixabay / Pixabay/Capri23auto

Лесное хозяйство Подмосковья: в жаркую погоду пчелы могут опьянеть от забродившего нектара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.
​​"В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", — пишет ведомство в своем официальном Telegram-аккаунте "Мособл Комлес".
Поля с подсолнухами в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 08:15Наука
Зоолог рассказал о древних пчелах и их уникальных способностях
Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в Москве в пятницу максимальная температура воздуха — плюс 31-33, в Подмосковье — плюс 29-34.
Жизнь медом не покажется. Человечеству грозит исчезновение пчел - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 13:04Прямой эфир
Жизнь медом не покажется. Человечеству грозит исчезновение пчел
 
Александр СиненковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Лента новостейМолния