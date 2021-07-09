https://ria.ru/20210709/pchely-1740652148.html

Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах

Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах - РИА Новости, 09.07.2021

Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах

Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T17:32

2021-07-09T17:32

2021-07-09T19:24

александр синенков

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.​​"В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", — пишет ведомство в своем официальном Telegram-аккаунте "Мособл Комлес".Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в Москве в пятницу максимальная температура воздуха — плюс 31-33, в Подмосковье — плюс 29-34.

https://ria.ru/20210521/pchely-1733231270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/1734581975.html

москва

московская область (подмосковье)

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александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество