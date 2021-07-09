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Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах - РИА Новости, 09.07.2021
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах
Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:32
2021-07-09T17:32
2021-07-09T19:24
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Из-за высокой температуры воздуха пчелы могут опьянеть, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья."В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", — пишет ведомство в своем официальном Telegram-аккаунте "Мособл Комлес".Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в Москве в пятницу максимальная температура воздуха — плюс 31-33, в Подмосковье — плюс 29-34.
https://ria.ru/20210521/pchely-1733231270.html
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александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество
Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах
17:32 09.07.2021 (обновлено: 19:24 09.07.2021)
Лесное хозяйство Подмосковья: в жаркую погоду пчелы могут опьянеть от забродившего нектара