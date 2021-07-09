https://ria.ru/20210709/patriarshie-1740660895.html
Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды
Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды - РИА Новости, 09.07.2021
Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды
Московская полиция организовала "комплекс мер" по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на прилегающей к Патриаршим прудам территории, сообщили... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:19
2021-07-09T18:19
2021-07-09T18:19
городское хозяйство москвы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636908_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9f7131cb4d63a8d52d3ffee91a9e3456.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская полиция организовала "комплекс мер" по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на прилегающей к Патриаршим прудам территории, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.Ранее депутаты совета депутатов столичного округа Пресненский сообщили РИА Новости об ограничении въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время в качестве эксперимента, они назвали это "инициативой ГИБДД" в ответ на жалобы местных жителей на шум."В целях реагирования на поступившие обращения граждан о нарушении общественного порядка и возникновении заторовых ситуаций в связи с прибытием на территорию, прилегающую к Патриаршим прудам, значительного количества транспортных средств, был организован комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения", - говорится в ответе управления на соответствующий запрос РИА Новости.
https://ria.ru/20210628/dvizhenie-1738979666.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636908_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5a9842ef8197bf6d627dee5e1d17a20a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды
Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская полиция организовала "комплекс мер" по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на прилегающей к Патриаршим прудам территории, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Ранее депутаты совета депутатов столичного округа Пресненский сообщили РИА Новости об ограничении въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время в качестве эксперимента, они назвали это "инициативой ГИБДД" в ответ на жалобы местных жителей на шум.
"В целях реагирования на поступившие обращения граждан о нарушении общественного порядка и возникновении заторовых ситуаций в связи с прибытием на территорию, прилегающую к Патриаршим прудам, значительного количества транспортных средств, был организован комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения", - говорится в ответе управления на соответствующий запрос РИА Новости.