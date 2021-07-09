https://ria.ru/20210709/patriarshie-1740660895.html

Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды

Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды - РИА Новости, 09.07.2021

Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды

Московская полиция организовала "комплекс мер" по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на прилегающей к Патриаршим прудам территории, сообщили... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:19

2021-07-09T18:19

2021-07-09T18:19

городское хозяйство москвы

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская полиция организовала "комплекс мер" по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на прилегающей к Патриаршим прудам территории, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.Ранее депутаты совета депутатов столичного округа Пресненский сообщили РИА Новости об ограничении въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время в качестве эксперимента, они назвали это "инициативой ГИБДД" в ответ на жалобы местных жителей на шум."В целях реагирования на поступившие обращения граждан о нарушении общественного порядка и возникновении заторовых ситуаций в связи с прибытием на территорию, прилегающую к Патриаршим прудам, значительного количества транспортных средств, был организован комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения", - говорится в ответе управления на соответствующий запрос РИА Новости.

https://ria.ru/20210628/dvizhenie-1738979666.html

москва

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городское хозяйство москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва