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Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды
Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды - РИА Новости, 09.07.2021
Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды
Московская полиция организовала "комплекс мер" по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на прилегающей к Патриаршим прудам территории, сообщили... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:19
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская полиция организовала "комплекс мер" по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на прилегающей к Патриаршим прудам территории, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.Ранее депутаты совета депутатов столичного округа Пресненский сообщили РИА Новости об ограничении въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время в качестве эксперимента, они назвали это "инициативой ГИБДД" в ответ на жалобы местных жителей на шум."В целях реагирования на поступившие обращения граждан о нарушении общественного порядка и возникновении заторовых ситуаций в связи с прибытием на территорию, прилегающую к Патриаршим прудам, значительного количества транспортных средств, был организован комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения", - говорится в ответе управления на соответствующий запрос РИА Новости.
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городское хозяйство москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды
18:19 09.07.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Горожане отдыхают на Патриарших прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Столичный главк МВД рассказал об ограничениях въезда на Патриаршие пруды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская полиция организовала "комплекс мер" по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения на прилегающей к Патриаршим прудам территории, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Патриаршие пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 23:51
На Патриаршие пруды в Москве запретили въезд непрописанным автомобилистам
Ранее депутаты совета депутатов столичного округа Пресненский сообщили РИА Новости об ограничении въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время в качестве эксперимента, они назвали это "инициативой ГИБДД" в ответ на жалобы местных жителей на шум.
"В целях реагирования на поступившие обращения граждан о нарушении общественного порядка и возникновении заторовых ситуаций в связи с прибытием на территорию, прилегающую к Патриаршим прудам, значительного количества транспортных средств, был организован комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения", - говорится в ответе управления на соответствующий запрос РИА Новости.
 
Городское хозяйство МосквыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Москва
 
 
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